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▲蕭敬騰動員百名工作人員為愛妻Summer慶生。（圖／翻攝自蕭敬騰IG@jam_hsiao0330）

男星蕭敬騰一直以來都超寵妻，而26日迎來愛妻Summer（林有慧）的53歲生日，蕭敬騰趁隔天的咸陽演唱會前，偷開百人群組，密謀籌備半個月就為幫愛妻慶生。蕭敬騰也於昨（28）日將慶生片段分享到IG，只見Summer被推到中間大喊超尷尬，還在看到超華麗的現場後罵老公：「不要亂花錢好不好。」蕭敬騰在昨日將為Summer慶生的片段分享到IG，只見在到生日派對現場前，Summer就先警告老公：「拜託你明天在台上千萬不要提我生日，我會尷尬到炸去。」這時蕭敬騰還一臉正經說沒有要提。不料下一個片段，他就帶著Summer出現在生日派對現場，只見現場充滿著粉白色系的花與氣球，還有夫妻倆小玩偶的雙層蛋糕。超華麗的現場讓Summer直呼超漂亮，但還是無奈喊：「這又浪費錢你們真的是啊，不要亂花錢好不好。」而Summer被蕭敬騰推到生日派對現場的中間後，還崩潰直呼：「這很尷尬欸。」但還是聽老公的指示擺出多個姿勢拍照。派對結束後，夫妻倆坐著邊吃東西邊聊天，不料隔天又有百人陣仗，工作人員全穿著特製服裝，上面寫著「笨瓜～生日快樂」列隊在紅毯兩邊唱著生日快樂歌歡迎Summer入場，Summer尷尬到走超快，還被蕭敬騰阻止。尾聲Summer在超大蛋糕前，感謝老公與工作人員為自己慶生，還直呼自己生日是不太重要的事情，讓蕭敬騰一旁邊幫老婆拍照邊甜喊：「怎麼會不重要！愛泥！」直接讓大家閃翻。