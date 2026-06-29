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▲黃琳媛曬旅行影片，被抓包與友人騎車沒戴安全帽。（圖／翻攝自黃琳媛IG@hl_yuan）

29歲前啦啦隊女神黃琳媛曾是統一獅「Uni Girls Junior」的成員，而她近日於IG分享一系列旅行的美照與影片，其中一段穿著超辣比基尼潛水的片段，更是吸引許多人注目。不料影片中一幕她與友人騎摩托車的畫面，竟被抓包兩人都違規沒戴安全帽，火速遭網友怒批是不良示範。黃琳媛近日於IG分享一系列旅行的照片及影片，其中一段她穿著紅色比基尼，在海中潛水的模樣辣翻大批粉絲。不過影片中，卻被抓包她與友人騎車沒戴安全帽的畫面，只見她坐在後座，一手似乎拿著攝影機、看著前方開心歡呼，但騎車的友人跟黃琳媛兩人竟都沒戴安全帽，讓不少網友批評是不良示範，直接留言表示：「記得戴安全帽」、「這是哪裡？ 可以不用戴安全帽，真是好地方。」事實上，黃琳媛並沒有特別指出旅遊地點是哪裡，但有網友依據影片風景與潛水地點判斷，猜測是小琉球、綠島、蘭嶼等離島。據悉，很多報導都曾指出觀光客到了離島旅行，就不戴安全帽的不好習慣，台東分局於2020年透露，在綠島、蘭嶼1個月就告發380件以上的交通違規事項，而沒戴安全帽就多達8成。不過也有人認為，黃琳媛近期剛從韓國回來，很可能地點是在韓國，而韓國雖然不會嚴格取締，但還是有騎車要戴安全帽的規定。黃琳媛在2016年參加了職棒統一獅的啦啦隊「Uni Girls Junior」選拔後，於2018年轉戰選秀，參加學生選秀節目《超級新人王+》主持組，並獲得了週冠軍。而在隔年，黃琳媛再度迎來新挑戰，出演人氣偶像劇《想見你》，飾演丁郁馨一角，並在之後也陸續出演其他戲劇作品。除此之外，她還於2020年參加女團實境選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》，並擔任了雪鑽石隊長，展現舞台魅力與領導能力。