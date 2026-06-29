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▲小S和女兒們出遊，對著鏡子自拍看起來心情非常好。（圖／翻攝自IG@lilyhsuuuu）

小S和老公許雅鈞（Mike）、大女兒Elly、二女兒Lily上週末到香港旅遊，被許多民眾認出，親切地握手、擁抱和合照，不過許雅鈞滿頭白髮也意外成為討論焦點，不少網友心疼他看起來老了許多，小S則在女兒的發文中留言替老公澄清，那不是白髮，是奶奶灰髮膠，非常時髦。小S和許雅鈞以及女兒們上週末到香港旅遊，沿路合照來者不拒，宛如一場移動式粉絲見面會，不過許雅鈞滿頭白髮也意外成為焦點，很多人說他老了許多，站在老婆和女兒旁邊看起來很不搭，事後Lily在IG更新與爸媽、姊姊的合照，小S也藉機幽默回，「我老公要我幫他說：他不是白髮，是他以時尚眼光買了奶奶灰的髮膠塗上去的！」把粉絲逗樂。這趟旅程，小S感受到粉絲的熱情，睽違6年更新小紅書，「謝謝你們給我的鼓勵，讓我感受到很多愛。」並表示許老三Alice還在上課，所以沒有跟他們一起出遊，許老三看了姊姊的發文後哀怨留言，「三個人的友誼裡，總有一個人是多餘的」，讓許多人笑說許老三的幽默一定是遺傳了小S。