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惠譽信用評等日前，調升台灣高鐵公司長期信評等級，從AA+（twn）到最高等級之AAA（twn），展望維持「穩定」。高鐵公司表示，一直致力於改善財務結構，經由良好的資金管理作為，達到持續優化財務狀況並降低流動性風險的目標，讓高鐵公司有穩健的財務體質作為穩定營運的堅實基礎。台灣高鐵上週法說會曾指出，惠譽長期評等給予AA+（twn）、短期評等給予F1+ （twn）。另，日前MSCI（明晟）季度調整，在「全球標準指數」刪除台灣高鐵，改列「全球小型指數」，股價市值略有影響，從4月1500億元跌落1450億元左右。台灣高鐵針對獲得信評調升到最高等級表示，是對公司致力於健全財務體質、提升營運績效及加強風險管理能力的最高肯定；未來將更加積極發揮國家交通動脈的角色，期望帶動產業連結、城市發展，為民眾創造更加優質、高速的美好生活。另，台灣高鐵新世代列車N700ST，即將於7月從日本出廠，自8月起12組新車將陸續運抵台灣，並自明年開始投入營運。新車到位後，台灣高鐵車隊規模將增加至46組列車，可在尖峰時段有效提升運能達25%，為旅客提供更加優質、舒適且充足的旅運服務。同時，刻正積極推動各項「高鐵2.0」工作，提升各項營運設備、增加維修能量並強化營運安全，希望以全新的品牌形象呈現。