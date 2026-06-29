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▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

美國媒體6月28日爆料，馬刺有意湖人自由球員八村壘。203公分八村壘上季季後賽打出生涯最顛峰表現，場均17.5分，投籃命中率5成49，三分命中率5成69，是最完美爭冠拼圖，進攻效率穩定和三分犀利，甚至還不佔球權，適合每一支球隊。湖人至少要用2000萬美元年薪的複數年合約才能留下八村壘，在自由球員市場八村壘報價年薪接近2500萬美元。八村壘非常出色，但馬刺真的不需要他。馬刺現在選再多年輕內線，天賦長人都沒用，因為基本輪換根本擺不上去，馬刺已經太嫩，那有時間再練菜鳥長人和年輕鋒線。馬刺後場主要輪換也爆滿，任何非球星級鋒線加入，也不一定能分到多少上場時間。馬刺已經擁有可靠中鋒替補Luke Kornet，他的問題不是對位被針對、打爆、速度節奏跟不上，這是教練和團隊問題。當下馬刺爭冠只要做到兩點：第一、 找到一個比Victor Wembanyama更穩更好更可靠硬解球星，就像尼克後衛Jalen Brunson，一個人各種單打得分就輾平馬刺，為尼克解決所有戰術和關鍵進攻問題。這個硬解球星不可能是菜鳥或射手，必須要有持球和季後賽豐富經驗，上季湖人前鋒LeBron James就是最適合典型。LeBron James雖老，但價格不貴又合理，實惠好用又即插即用。第二、Victor Wembanyama得練出一招無解且無人能防絕技，他要打好關鍵球，完成關鍵進攻，在決勝和關鍵時刻帶領馬刺突破各種危機和難關，展現聯盟第一人身價和作用。馬刺已經不需要任何角色球員，馬刺主力輪換都很年輕，凝聚力強，再多角色球員都不能成為馬刺奪冠最重要拼圖。八村壘很出色，但馬刺奪冠已經不需要任何角色球員，就這麼簡單。媒體爆料是真的還是假的，我很懷疑，馬刺真正在想的是什麼？可能外界也都猜不到。