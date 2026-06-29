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▲近鐵京都線出軌！(圖/美聯社/達志影像)

日本近畿日本鐵道（近鐵）京都線29日清晨發生列車出軌事故，一列由京都站開往橿原神宮前站的首班普通列車，在駛離京都站後不久於站內彎道出軌，所幸車上30名乘客及全體列車人員均安然無恙，無人受傷。事故造成京都線部分路段雙向全面停駛，大批旅客被迫尋找替代交通方式。根據NHK報導，事故發生於29日上午5時13分（台灣時間4時13分），肇事列車為當天京都站開往橿原神宮前站的首班普通列車，共4節車廂。監視畫面顯示，列車駛離京都站朝奈良方向行駛後，行經左彎路段時，第2節與第3節車廂附近發生出軌，畫面清楚記錄了列車脫離軌道的瞬間。近鐵起初表示車上約有10名乘客，經進一步清查後修正為30人。所幸包括乘客與駕駛等工作人員均未受傷，事故發生後，車上乘客已依序下車，在工作人員引導下步行返回京都站。受事故影響，近鐵京都線京都站至上鳥羽口站之間上下行列車全面暫停，目前仍未公布恢復通車時間。此外，近鐵其他部分路線因調度受影響，同步出現列車延誤與停駛情形，對早通勤與旅遊旅客造成明顯衝擊。事故發生後，大批旅客聚集在近鐵京都站驗票口前，查看替代運輸及轉乘資訊。一名女性乘客表示：「沒有人受傷真的很好，但現在不知道該怎麼移動才好。」另一名趕時間的男性乘客則說：「只能盡快尋找其他替代路線，趕往目的地。」近期計畫搭乘近鐵京都線前往奈良等地的旅客，建議出發前確認最新通車狀況，並預留充裕的替代交通時間。