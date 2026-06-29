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效力於波士頓紅襪隊的台灣游擊好手鄭宗哲今（29）日在備受矚目的「基襪大戰」系列賽最後一戰中，鄭宗哲連續第3場獲得先發機會，雖然前3個打席手感冰冷、苦吞2次三振，但在驚心動魄的10局下半延長賽，他頂住壓力，敲出價值連城的追平高飛犧牲打，成功為紅襪續命，隨後隊友補上再見安打，率領紅襪以5：4逆轉擊潰紐約洋基，在系列賽完成驚人的4連戰橫掃。本場「基襪大戰」前段完全看紅襪隊先發強投葛雷（Sonny Gray）表演，他展現宰制力前7局沒讓洋基打線敲出任何安打，並在比賽中達成了個人大聯盟生涯第2000次三振的里程碑。紅襪打線則在四局下半率先發難，靠著四壞球保送與洋基防守失誤進佔得點圈，隨後德賓（Caleb Durbin）補上適時的中外野安打，幫助紅襪率先搶下2：0領先。鄭宗哲在前幾輪打擊則遭遇洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）的強力封鎖，3局下首打席遭到外角94.5英哩速球凍結站著被三振；4局下半迎來2人出局、滿壘的建功良機，可惜揮空外角滑球再次吞K。七局下半，鄭宗哲面對後援投手布萊克本（Paul Blackburn），則擊出二壘方向滾地球形成雙殺，前3打數繳了白卷。葛雷一路上演無安打神蹟，直到八局上才被洋基隊羅薩里奧（Amed Rosario）敲安破功。他今天主投7.1局僅挨1安無失分，狂飆9次三振，帶著領先退場。不料九局上半，紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）遭遇亂流，洋基隊卡巴耶羅（José Caballero）、沃爾皮（Anthony Volpe）接連攻上壘包，隨後利用紅襪傳球失誤與野手選擇，硬是在正規賽結束前將比分扳成2：2平手，戰局被迫進入延長賽，也讓葛雷的勝投飛走。十局上半實施突破僵局制，洋基攻勢再起，羅薩里奧與威爾斯（Austin Wells）接連在得點圈有人時敲出關鍵推進，幫助洋基一舉攻下2分，取得4：2的領先。十局下半，落後2分的紅襪隊展現強韌韌性，希格勒（Anthony Seigler）先是敲出安打追回1分，隨後旅美日籍強打吉田正尚揮出長打，紅襪攻佔二、三壘，此時再度輪到鄭宗哲。面對洋基後援右投克魯茲（Fernando Cruz），鄭宗哲在關鍵時刻展現過人膽識，精準鎖定一顆紅中的指叉球，扎實地擊出右外野方向的高飛犧牲打。這記外野飛球成功護送三壘跑者回本壘得分，將戰局強勢扳成4：4平手。鄭宗哲頂住壓力為球隊立下汗馬功勞後，下一棒的杜蘭（Jarren Duran）更是乘勝追擊，直接掃出外野再見安打，一棒終結比賽。終場紅襪就以5：4逆轉擊敗條紋軍。鄭宗哲此役雖然3打數無安打、吞下2次三振，但他在延長賽價值連城的1分打點高飛犧牲打，成為紅襪能逆襲勝出的關鍵轉折點，賽後打擊率來到0.111。