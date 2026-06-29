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中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）推動金融科技應用及深化跨境服務布局有成，今（2026）年榮獲國際指標性財經媒體《FinanceAsia》（亞洲金融）頒發「臺灣最佳銀行」、「臺灣最佳企業銀行－大型企業與跨國公司」、「臺灣最佳投資銀行」、「臺灣最佳中小企業銀行」、「臺灣最佳保管銀行」等8項大獎，為獲獎數最多的臺灣金融機構，值得一提的是，中國信託銀行第23度奪下「臺灣最佳銀行」，為本屆臺灣金融業最大贏家。「FinanceAsia Awards 2026」頒獎典禮上週四（6月25日）於香港舉行，由中國信託銀行國際企業融資部部長林耕賢出席領獎。主辦單位表示，中國信託銀行展現穩健且多元布局的業務表現，在資本市場、企業金融、客戶經營等核心業務領域皆維持市場領先地位，去（2025）年合併稅後盈餘達新臺幣573億元，穩居臺灣金融業營收、獲利及規模領先地位，第23度獲頒「臺灣最佳銀行」殊榮。中國信託銀行持續深化跨境服務布局，遍布全球的營運網絡與全方位顧問產品服務形成差異化競爭優勢，進一步鞏固中國信託銀行於國際金融市場的重要地位，連續三年榮獲「臺灣最佳企業銀行－大型企業與跨國公司」及「臺灣最佳投資銀行」。在資本市場及企業金融領域，中國信託銀行去年與哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作完成臺灣第三階段首件離岸風電專案「渢妙一期離岸風場」融資案，並推動多家本地金融機構與國家融資保證機構（National Credit Guarantee Administration, NCGA）參與，促成本土資金投入大型專案融資。除此之外，中國信託銀行不僅促成臺灣大型資料中心融資，並協助客戶完成臺灣製藥產業史上規模最大的跨境併購融資，展現於大型專案與跨境交易的專業能力。另一方面，中國信託銀行以「雙軌制中小企業銀行策略」，持續回應不同規模企業的融資需求，針對微型企業提供「中小企業數位申貸平臺」，協助企業快速完成線上申請、視訊訪查與身分驗證，提升申辦效率；針對中小企業則透過結合營運績效、金流交易與第三方驗證的評估架構，提供客製化融資方案，榮獲「臺灣最佳中小企業銀行」獎項肯定。作為臺灣規模最大的資產保管銀行，中國信託銀行率先投入虛擬資產保管試辦，積極配合主管機關政策發展，持續強化市場服務與跨境處理能力，進一步促進臺灣資本市場與國際接軌，榮獲「臺灣最佳保管銀行」。中國信託銀行展現在智慧金融轉型的領先優勢，則獲得「高度推薦－臺灣最佳科技應用銀行」、「高度推薦－臺灣最佳創新科技應用銀行」及「高度推薦－臺灣最佳策略創新銀行」殊榮。中國信託銀行善用人工智慧（Artificial Intelligence, AI），自主研發生成式AI平臺「Dr. Loan消金助理」等應用，協助前線同仁即時取得正確資訊、縮短查找時間並提升服務一致性，建立知識管理數位化與經驗傳承新模式，同時於客戶端導入AI驅動的超個人化服務，透過即時行為分析、旅程引導與主動安全提醒，協助金融決策並提升服務安全性；企業金融領域部分，則導入「EI6商情平臺」，整合內外部企業資料與市場動態，協助同仁快速洞察潛在商機並提升客戶經營深度。另外也雙軌推出「Fast-ID行動身分驗證」與「ATM跨行身分驗證」，透過標準化API與分級信任機制串聯銀行、保險及證券業，讓客戶可運用便捷安全的身分驗證完成多元的金融服務申請。