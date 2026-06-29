備受玩家期待的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI）日前開放全球預購，預計在11月19日上市，根據外媒報導，《GTA 6》在開放預購1小時內，就創造超過10億美元（約新台幣320億元）的收益，但台灣目前仍無法預購《GTA 6》，讓玩家們開始猜測是否因為遊戲分級沒通過，才沒有辦法在台灣開放預購。
記憶體全球大漲價 主機跟著漲
《俠盜獵車手6》預購日前正式開跑，首波遊戲僅在PS5 與 XBOX Series X|S 雙主機推出，日前微軟也表示，因為記憶體等關鍵零組件上漲影響，讓XBOX Series X|S主機價格接連漲價，代表想在第一波玩到《GTA 6》，又沒遊戲主機的玩家，必須要花更多錢。
不過遊戲主機漲價不是唯一問題，根據外媒報導，有遊戲零售商表示，已經有收到通知，店家可能無法拿到充足的供貨量，呼籲玩家不如先買好遊戲主機，以免最後連遊戲主機都買不到。
開放預購1小時 收益衝破10億美元
其他外媒也報導，《GTA 6》在開放預購的1個小時內，就已經有超過10億美元（約新台幣320億元）的收益，《GTA 5》當初開放預購3天才達到這個金額，可以看出全球玩家對《GTA 6》的期待程度。
但對於台灣玩家來說，《GTA 6》都還只是看得到、買不到的情況，不管在台灣PlayStation Store，還是Microsoft Store，都還是不能預購的狀態，只能先把遊戲加入收藏清單中，台灣的售價也未公布，有玩家推測，是因為《GTA 6》還未完成台灣的遊戲分級登錄，所以無法上架，記者實際查詢數位娛樂軟體分級查詢網，也還只有上一代的資料。
《俠盜獵車手6》遊戲資訊
■ 遊戲類型：開放世界動作冒險
■ 預購日期：2026年6月25日
■ 發售日期：2026年11月19日
■ 對應平台：PlayStation 5、Xbox Series X／S
■ 遊玩人數：1 人
■ 支援語言：繁體中文、英文等
■ 遊戲分級：限制級
■ 開發商：Rockstar North
■ 發行商：Rockstar Games
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《俠盜獵車手6》預購日前正式開跑，首波遊戲僅在PS5 與 XBOX Series X|S 雙主機推出，日前微軟也表示，因為記憶體等關鍵零組件上漲影響，讓XBOX Series X|S主機價格接連漲價，代表想在第一波玩到《GTA 6》，又沒遊戲主機的玩家，必須要花更多錢。
不過遊戲主機漲價不是唯一問題，根據外媒報導，有遊戲零售商表示，已經有收到通知，店家可能無法拿到充足的供貨量，呼籲玩家不如先買好遊戲主機，以免最後連遊戲主機都買不到。
其他外媒也報導，《GTA 6》在開放預購的1個小時內，就已經有超過10億美元（約新台幣320億元）的收益，《GTA 5》當初開放預購3天才達到這個金額，可以看出全球玩家對《GTA 6》的期待程度。
但對於台灣玩家來說，《GTA 6》都還只是看得到、買不到的情況，不管在台灣PlayStation Store，還是Microsoft Store，都還是不能預購的狀態，只能先把遊戲加入收藏清單中，台灣的售價也未公布，有玩家推測，是因為《GTA 6》還未完成台灣的遊戲分級登錄，所以無法上架，記者實際查詢數位娛樂軟體分級查詢網，也還只有上一代的資料。
■ 遊戲類型：開放世界動作冒險
■ 預購日期：2026年6月25日
■ 發售日期：2026年11月19日
■ 對應平台：PlayStation 5、Xbox Series X／S
■ 遊玩人數：1 人
■ 支援語言：繁體中文、英文等
■ 遊戲分級：限制級
■ 開發商：Rockstar North
■ 發行商：Rockstar Games