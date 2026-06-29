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第一波活動：帶著10週年硬幣的索財靈登場

▲活動時間內透過黃金誘餌模組或「重要的寶箱」可吸引到「帶著10週年硬幣的索財靈」。（圖／《Pokemon GO》提供）

▲全新換裝道具可在活動期間內，於遊戲商店購買。（圖／《Pokemon GO》提供）

第二波活動：「週年皮卡丘慶典」和不同扮裝皮卡丘相遇

▲不同扮裝皮卡丘將在第二波活動中出現。（圖／《Pokemon GO》提供）

第三波活動：維羅博士的助手皮卡丘出沒

▲維羅博士的助手皮卡丘會在維羅博士的生日當天出現。（圖／《Pokemon GO》提供）

掀起全台抓寶熱潮的人氣手遊《Pokémon GO》，公布7月「10週年紀念」慶祝活動，在整個7月將推出3波活動，包括全新扮裝寶可夢、全新換裝道具，還有「週年皮卡丘慶典」跟首度登場的「維羅博士的助手皮卡丘」。2026年7月4日10：00到2026年7月6日20：00全新的扮裝寶可夢「帶著10週年硬幣的索財靈」登場，訓練家可透過黃金誘餌模組或「重要的寶箱」吸引牠，在活動時間使用「重要的寶箱」，還有機會遇見異色索財靈。捕獲寶可夢時的XP增加為4倍、捕獲寶可夢時的星星沙子增加為4倍、異色的活動主題寶可夢出現在地圖上的機率提高、「帶著10週年硬幣的索財靈」可能會擁有特別背卡。：訓練家將有機會在地圖上遇見「戴著蛋糕帽的皮卡丘」、「戴著派對帽的伊布」與「戴著派對帽的刺尾蟲」等活動主題寶可夢，也有機會遇到異色寶可夢。賽富豪風格的換裝道具，將在活動時間內於遊戲商店開賣。2026年7月13日10：00～2026年7月20日20：00不同扮裝的皮卡丘會分別在本次活動的3次慶典期間登場，訓練家們可記得注意地圖上與田野調查課題，會出現多少種扮裝「皮卡丘」。台灣時間7月13日10：00～7月15日10：00台灣時間7月15日10：00～7月18日10：00台灣時間7月18日10：00～7月20日20：00活動期間，皮卡丘在地圖上出現且被成功捕捉的機率將會提高。只要達成本次活動的「GO Pass」主里程碑，完成不同級數可得到相對應的獎勵。「換上萬聖節服飾的皮卡丘」 、「換上冬日節慶服飾的皮卡丘」 與「換上夏日服飾的皮卡丘」等活動主題寶可夢，還有機會遇見異色寶可夢。一星團體戰有以紅色點綴的時髦皮卡丘、以黃色點綴的時髦皮卡丘、以藍色點綴的時髦皮卡丘、戴著遮陽帽的皮卡丘、穿著代表隊夾克的皮卡丘、戴著紫頭冠的皮卡丘、World Championships 2022 皮卡丘、World Championships 2023 皮卡丘、World Championships 2024 皮卡丘，也有機會有異色寶可夢。2026年7月21日10：00～20：00全新的扮裝寶可夢「維羅博士的助手皮卡丘」，即將於維羅博士的生日當天，在田野調查、限時調查、Snapshot驚喜與團體戰登場。運氣好的話，還有機會遇見異色寶可夢或擁有隊長專屬特別背卡的寶可夢。本次限時調查獎勵將有「維羅博士的助手皮卡丘」，1顆幸運蛋、 1個星星碎片，以及其他豐富獎勵，訓練家必須在台灣時間2026年7月27日20：00前完成限時調查相關課題並領取獎勵。完成活動主題的田野調查課題，即可獲得寶可幣、幸運蛋，以及額外遇見「維羅博士的助手皮卡丘」的機會等獎勵。