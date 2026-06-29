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▲玉山銀行於 6 月 27 日在日本熊本舉行「希望の音色」音樂會，玉山合唱團透過音樂傳遞跨文化交流的美好意涵。（圖／玉山金控提供）

▲玉山金控董事長黃男州於日本熊本舉行「希望の音色」音樂會致詞，表達對文化交流與日台友誼的重視。（圖／玉山金控提供）

▲玉山銀行6月27日在日本熊本舉行「希望の音色」音樂會，謝幕時玉山金控董事長黃男州率經營團隊、三個世代主管同仁及玉山合唱團向與會貴賓致意。（圖／玉山金控提供）

玉山銀行今（2026）年再度以音樂為橋樑，6月27日在日本熊本舉行「希望の音色」音樂會，由熊本縣市政府、台北駐福岡經濟文化辦事處、熊本縣商工會議所連合會、熊本縣商工會連合會、熊本經濟同友會及熊本大學共同後援，吸引超過1650位日本貴賓及台僑友人共襄盛舉，感受跨越國界的美好旋律，深化日台友好情誼。熊本縣知事木村敬表示，熊本與台灣之間一直有著溫暖而深厚的情誼，10年前熊本地震時台灣伸出援手，至今仍深深銘刻在縣民心中。隨著台灣企業進駐投資、航班增加，雙方交流日益緊密，觀光、商業、教育與文化合作持續拓展，玉山所舉辦的音樂會促成深化交流，透過年輕世代的連結與互動，以音樂心靈相通，成為迎向未來的新芽。這次音樂會，玉山金控創辦人黃永仁與董事長黃男州親率三個世代的主管同仁前往熊本，日本前首相夫人安倍昭惠女士、眾議院議員坂本哲志以及地方政府首長與工商界領袖共同出席，展現日本各界對日台友誼及文化交流的高度重視。黃男州表示，日本與台灣擁有自由、和平與民主的共同價值觀，是長期相互支持的合作夥伴，音樂會以「希望の音色」為主題，象徵日台雙方優勢交織，如同不同樂器融合成和諧與充滿希望的樂章。音樂會曲目涵蓋多元文化特色，演出團體精心選唱彼此國家的代表性歌曲，玉山合唱團演唱《高山青》、宮崎駿動畫組曲，也特別準備了日本貴賓非常喜愛的《千の風になって》、《花は咲く》與《ふるさと》，演出過程中，貴賓沉浸於熟悉的旋律之中，喚起對故鄉家園、生命力量的深刻情感。熊本市立日吉中學校音樂部用心準備《望春風》與《山のあなた》；熊本北高等學校吹奏樂部則演奏《四季紅》及熊本民謠《おてもやん》，透過音樂表達對彼此文化的理解與尊重，展現深厚情誼。玉山銀行持續深化日本經營布局，目前在東京、福岡與熊本設有據點，大阪出張所也即將於今年9月開業，將為企業往來、觀光交流、產學合作與金融服務提供更多專業、便捷的服務。這場音樂會不僅是一場藝術饗宴，更象徵日台攜手走向充滿希望的未來。