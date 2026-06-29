阿根廷聖塔菲省（Santa Fe）的聖胡斯托市（San Justo），近日發生一起離奇竊盜案，1名女賊在行竊時與店員拉扯，過程中上半身衣物被扯落，最後幾乎是半裸逃離現場。誇張的是，幾小時後她竟折返店內，要求業者刪除監視器畫面。
根據阿國媒體《Infobae》報導，事件發生於24日上午，竊賊身穿黑色外套、戴著帽子進入商店，先向店家表示要購買飲料，卻在店員轉身拿取商品時，突然俯身去掏收銀機，試圖搶奪裡面的現金。
店員見狀立刻衝上前制止，雙方激烈拉扯，整個過程都被監視器拍下，竊賊一度揮拳攻擊店員頭部，不甘示弱的店員奮力反擊，幾張鈔票散落在地，竊賊上半身衣物被扯落，待搶回衣物後，一邊穿衣，一邊逃離現場。
然而，事情並未就此落幕，大約2個多小時後，女竊賊竟再次回到店裡，一進門便要求店家刪除監視器影像，雙方再次爆發口角衝突，警方獲報趕到現場，已針對竊盜、毀損等行為展開後續偵辦。
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店員見狀立刻衝上前制止，雙方激烈拉扯，整個過程都被監視器拍下，竊賊一度揮拳攻擊店員頭部，不甘示弱的店員奮力反擊，幾張鈔票散落在地，竊賊上半身衣物被扯落，待搶回衣物後，一邊穿衣，一邊逃離現場。
然而，事情並未就此落幕，大約2個多小時後，女竊賊竟再次回到店裡，一進門便要求店家刪除監視器影像，雙方再次爆發口角衝突，警方獲報趕到現場，已針對竊盜、毀損等行為展開後續偵辦。