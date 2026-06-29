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9月1日起正式調漲Switch 2主機 每台貴1500元

▲台灣任天堂今（29）日公布Nintendo Switch 2主機漲價訊息，宣布每台主機調漲1500元。（圖／翻攝自台灣任天堂官網）

市場早已反應 買主機要搭遊戲、配件

台灣任天堂日前宣布，Nintendo Switch 2將在2026年9月1日起漲價，官方今（29）日正式確認調漲幅度，從原本的1萬4380元調漲到1萬5880元，漲了1500元，對此有玩家笑說「才漲1500，佛心公司」、「早買早享受，晚買好痛扣」。台灣任天堂今（29）日公布Nintendo Switch 2主機價格資訊，表示因為受到各種市場環境變化影響，在考量今後全球業務發展性後，將自9月1日起調整台灣地區 Nintendo Switch 2 主機的建議售價，定價從1萬4380元調到1萬5880元，漲了1500元，漲幅約10.4％。公告並未提及第1代Switch、Switch Lite和Switch OLED版，目前似乎還不用擔心過去的主機價格會調整。先前蘋果公司才大幅調整產品售價，有玩家笑說，跟蘋果比起來，任天堂的漲幅還算可接受，「才漲1500，佛心公司」，不過也有玩家無奈表示「早買早享受，晚買好痛扣（痛苦）」。受到全球儲存與記憶體零組件價格暴漲影響，日本任天堂在5月25日起，已經調整Switch系列主機售價，調漲約1萬日圓（約新台幣2000元），漲幅約20％，幅度比台灣還高，歐洲和北美地區與台灣一樣，預計在9月1日起調漲。台灣任天堂在先前預告漲價後，許多玩家已經能感受到市場變化，不少電商通路已經出現缺貨狀態，還有民眾反映，現在要買Switch 2主機，還要搭配配件或遊戲片，沒辦法單獨購買主機，只能接受「大禮包」或是加價。