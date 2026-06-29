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▲台灣綠金切割蔡阿嘎。（圖／翻攝自台灣綠金GREENGOLD官方臉書）

▲Ustini 我挺你健康鞋也發文強調會重新檢視與蔡阿嘎的合作。（圖／翻攝自Ustini 我挺你健康鞋官方臉書）

網紅蔡阿嘎日前到日本旅遊時，請日本畫家作畫，卻在事後拿AI圖來做PK，意外引發風波，雖事後說明是在稱讚畫家，並無貶低的意思，卻被網友發現發動發動「嘎家軍」擴散訊息遭到炎上，與其合作的諸多品牌首當其衝，許多人湧入官方網站抵制，今（29）日品牌台灣綠金GREENGOLD率先切割，在官方臉書回應消費者，「感謝大家的關心與提醒，GREENGOLD與蔡阿嘎的合作已經結束，現階段並無合作關係。品牌將持續專注於產品品質與消費者服務，也會持續傾聽每一位消費者的聲音，感謝大家的理解與關注。」蔡阿嘎因AI畫作事件遭到炎上，許多網友抵制與其合作的品牌，其中保健食品電商台灣綠金GREENGOLD今率先回應網友留言，「感謝大家的關心與提醒，GREENGOLD與蔡阿嘎的合作已經結束，現階段並無合作關係。品牌將持續專注於產品品質與消費者服務，也會持續傾聽每一位消費者的聲音，感謝大家的理解與關注。」除此之外，Ustini 我挺你健康鞋也回應，當初是因為有客人分享，看到蔡阿嘎的影片中走到腳痛，中途自行買鞋換上，恰好就是他們的品牌，才會有了後續的合作，「我們持續在留意與溝通中，未來類似的合作機會我們都會謹慎評估，同時我們仍會努力做出好穿的鞋子！謝謝您～」蔡阿嘎日前到日本旅遊，江街頭畫家替兒子畫的肖像畫與AI生成的圖片拿來做對比，還發起網友投票，被說不尊重創作者，不過蔡阿嘎事後拍影片解釋，從頭到尾他都沒有說畫家畫得不好，反而是在稱讚畫家。沒想到事件並未平息，還有人發起「我抵制與蔡阿嘎合作品牌」活動，並寫下「本人宣示，作為消費者，我抵制與蔡阿嘎合作的品牌，以消費行動表達立場。」截至目前已有超過12萬人表態支持。遭點名的品牌包括GREENGOLD保健食品、Roichen正脊坐墊、USTINI健康鞋、TANITA體脂計、SwitchBot智慧家居、Jacfit智慧運動錶、WaySim eSIM、農純鄉、萬萬兩、千山淨水器、Gelovery萬家饗念、好神拖、WOKY沃廚、素顏之本、SHILLS舒兒絲、eminent萬國通路旅行箱、創勝精緻搬家、OWNDAYS眼鏡等，共計20家，其中也包含二伯自創品牌「hahababy」。