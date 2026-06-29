2026 金曲獎除了得獎名單與精彩演出成為焦點，皮克敏的意外現身也掀起熱議。資深藝人白冰冰一身紫色禮服搭配皇冠亮相，讓網友在社群平台 Threads 分享白冰冰與療癒系手遊《皮克敏》系列「紫色皮克敏」（Purple Pikmin，玩家暱稱「紫皮」）的對比圖，笑稱「昨天看到冰冰姐第一個想到紫皮」，意外引發共鳴。事實上，白冰冰不是第一位撞臉紫皮的名人，WBC中華隊捕手、味全龍球員吉力吉撈・鞏冠過去也曾多次被拿來與紫皮相比。從棒球圈一路紅到金曲獎，紫皮可說是《皮克敏》系列的「大眾臉始祖」。
不只白冰冰 吉力吉撈・鞏冠早就是「真人版紫皮」
金曲獎上，白冰冰以一襲紫色公主風禮服、鑲鑽皇冠現身，華麗造型相當吸睛，與戴著飾品的紫色皮克敏放在一起比較，不論是整體配色、圓潤可愛的氛圍，都讓不少玩家笑說「第一眼真的想到紫皮」、「越看越像」等，也有人表示「突然想把3隻冰冰姐放生了」、「紫皮不排除提告」、「紫皮明明就是吉力吉撈」。
事實上，白冰冰並不是第一位被認為神似紫皮的名人。早在世界12強賽及其他國際棒球賽期間，就有不少球迷將中華隊捕手吉力吉撈・鞏冠與紫皮放在一起比較，認為他與紫皮十分神似，「吉力吉撈＝紫皮」一度成為棒球圈與皮克敏玩家共同流傳的經典迷因。
紫皮是誰？《皮克敏》最有力量也最愛搶鏡的角色
紫色皮克敏首次登場於《皮克敏2》，和紅皮、黃皮、藍皮相比，紫皮最大的特色就是圓滾滾的身材、超大的眼睛，以及驚人的怪力。遊戲設定中，一隻紫皮擁有相當於10隻普通皮克敏的重量，不僅搬運能力最強，攻擊敵人時還能利用體重造成額外傷害，因此被玩家視為「戰力擔當」。
《Pikmin Bloom》中雖然沒有戰鬥系統，但紫皮依舊保留胖胖圓圓、走路慢吞吞的招牌模樣，再加上各種可愛的飾品造型，成為不少玩家最喜歡收集的角色之一。此外，紫皮在皮克敏玩家圈還有另一個出了名的特色，就是超愛搶鏡。
由於紫皮本身就是所有皮克敏中體型最大的角色，在 AR 拍照模式中，只要稍微靠近鏡頭，胖胖圓圓的身體就很容易把整個畫面塞滿，把其他皮克敏甚至背景都擋住。不少玩家會在皮克敏社團分享紫皮搶鏡帶回來的明信片，並笑稱「大家的皮克敏也會搶鏡嗎？但這個也搶太大了吧」、「紫皮霸佔C位」等等，成為玩家圈流傳已久的迷因。
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金曲獎上，白冰冰以一襲紫色公主風禮服、鑲鑽皇冠現身，華麗造型相當吸睛，與戴著飾品的紫色皮克敏放在一起比較，不論是整體配色、圓潤可愛的氛圍，都讓不少玩家笑說「第一眼真的想到紫皮」、「越看越像」等，也有人表示「突然想把3隻冰冰姐放生了」、「紫皮不排除提告」、「紫皮明明就是吉力吉撈」。
紫色皮克敏首次登場於《皮克敏2》，和紅皮、黃皮、藍皮相比，紫皮最大的特色就是圓滾滾的身材、超大的眼睛，以及驚人的怪力。遊戲設定中，一隻紫皮擁有相當於10隻普通皮克敏的重量，不僅搬運能力最強，攻擊敵人時還能利用體重造成額外傷害，因此被玩家視為「戰力擔當」。
《Pikmin Bloom》中雖然沒有戰鬥系統，但紫皮依舊保留胖胖圓圓、走路慢吞吞的招牌模樣，再加上各種可愛的飾品造型，成為不少玩家最喜歡收集的角色之一。此外，紫皮在皮克敏玩家圈還有另一個出了名的特色，就是超愛搶鏡。