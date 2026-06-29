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脫口秀演員兼網紅怡岑特別客串演出三立台灣台八點檔《百味人生》，她在劇中化身委員黃少祺的超級粉絲。當她終於巧遇偶像時，緊張到說不出話，最後竟使出拿手絕招，現場即興自彈自唱向偶像表達愛意，沒想到卻被黃少祺委婉拒絕，讓怡岑當場心碎，黃少祺展現紳士風度，不僅耐心安撫，還幽默回應自己已有家室，逗趣又可愛的橋段讓現場工作人員全被融化。首次參與台語八點檔演出的怡岑坦言，自己一直都很喜歡演戲，加上近年創作不少台語歌曲，讓他更加深了想出演台語八點檔的念頭，他笑說：「比起很多台北人，我的台語可能還好一點。」能夠參與從小跟著家人一起收看的三立八點檔，讓她覺得格外有意義。談到近年不少網紅與創作者爭相模仿台八風格拍攝短影音，怡岑認為這其實是台灣戲劇文化影響力的展現。而這次客串最有趣的，莫過於與黃少祺的追星戲碼。劇中她一見到偶像瞬間腦袋空白，最後索性拿起吉他自彈自唱，把滿滿崇拜全都唱出來。黃少祺笑說，自己平常的粉絲族群大多是比較成熟年齡層，第一次遇到這麼年輕又有創意的粉絲角色，覺得特別新鮮。「劇情設計得很可愛，她的表演也很可愛。」黃少祺大讚怡岑的演出自然討喜，「有一點浮誇，但又不會太浮誇，就是剛剛好，而且她自己創作歌曲再唱出來，整個感覺很特別。」他更透露，這場戲播出後應該會讓觀眾耳目一新，「是一段很清新、很不一樣的橋段。」被問到現實生活中是否會接受「大叔系男神」的追求時，怡岑則展現一貫幽默風格，當場笑回：「少祺哥真的很帥，但我比較喜歡年紀比我小的。」一句話讓現場笑成一團，黃少祺也立刻被虧慘，意外成為訪談最大笑點。