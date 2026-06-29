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前美女主播張齡予今（29）日宣布迎來二寶女兒，開心向粉絲報平安，透露原本以為已有第一胎生產經驗，沒想到真正進產房時還是相當緊張，所幸在醫療團隊協助下順利完成生產，開心表示「母女均安」。張齡予分享，從上點滴到施打脊椎無痛麻醉，整個生產過程依舊讓她感到害怕，所幸在醫師李建南教授團隊的照護下，一切順利完成。她也透露，第二胎懷孕後期一度因羊水量接近最低標準，加上超音波預估胎兒體重偏輕，讓她十分擔心寶寶出生後需要住進保溫箱。張齡予表示，原本還猶豫是否要多等一週，讓寶寶再長大一些，但近期肚子頻繁隱隱作痛，加上身體水腫嚴重，讓她決定提前生產，並不斷向肚子裡的女兒喊話，希望她能夠健康出生。沒想到寶寶相當爭氣，出生體重竟突破3000公克，比原先超音波預估還重了約600公克，也順利不用住進保溫箱，讓她直呼：「還好沒有再等了！」順利迎接二寶後，張齡予也忍不住分享媽媽心情，笑說雖然女兒還沒退水腫、長相可能還會改變，但目前看起來很像自己小時候，「媽媽已經在幻想以後跟女兒一起穿母女裝、一起逛街的閨蜜小日子了。」張齡予也感嘆，每個生命的誕生都非常不容易，「媽媽們真的都拿命在拚，真的辛苦了，也給自己拍拍手。」最後宣布正式展開二寶人生，迎接全新的育兒旅程。