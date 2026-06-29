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▲看到老戰友貝茲強勢反彈，敲出超前分保送的弗里曼（圖）顯得相當開心，但他賽後幽默表示自己絕對不開口大吹貝茲已經「完全復活」，就怕不小心敗了球隊的人品。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今（29）日以4：2擊敗聖地牙哥教士，豪取2連勝，其中除了大谷翔平帶傷建功外，另一位MVP級強打貝茲也在滿壘關鍵時刻敲出2分打點安打，一棒替球隊鎖定勝局。更驚人的是，貝茲近期手感明顯回溫，已連續5場比賽敲出安打，期間還包含3發全壘打，逐漸擺脫先前低潮。不過好隊友弗里曼（Freddie Freeman）賽後仍笑稱自己不敢把話說得太滿，深怕一開口「舒服」反而敗人品，但他也坦言，貝茲現在站上打席的自信與揮棒品質，確實已經明顯往上走。本場比賽道奇雖然靠大谷翔平先馳得點，但教士很快追平戰局，雙方一路僵持到5局下半。道奇在該局攻佔滿壘，弗里曼先靠選球眼選到四壞球保送，擠回超前分，隨後輪到貝茲登場。面對滿壘壓力，貝茲沒有錯過機會，鎖定失投球敲出帶有2分打點的安打，幫助道奇一口氣拉開比分。這支安打不只讓球隊取得保險分，也成為比賽勝負分水嶺。最終道奇就靠這波攻勢守住領先，以4：2擊敗同區對手教士。貝茲此役繳出2安打、2打點表現，近期狀態明顯升溫。過去5場比賽他場場都有安打，期間更轟出3發全壘打，與先前陷入低潮、打擊節奏不穩的狀態相比，已經出現明顯反彈。賽後貝茲也坦言，自己重新找回在場上打球的感覺。他表示，現在能更自然地發揮天賦，也能在打席中根據投手策略即時調整進攻設定。即使最後結果是出局，只要打擊策略正確，他也不會像過去那樣沮喪。談到找回狀態的原因，貝茲也提到自己心態上的轉變。現年33歲的他坦言，過去陷入低潮時，總是習慣用大量練習解決問題，甚至在打擊籠裡瘋狂揮棒，試圖靠意志力把球感找回來。不過貝茲也意識到，27歲時有效的方法，不一定適合現在33歲的自己。他認為棒球沒有改變，但身體狀態已經不同，因此必須接受現在的自己，用更聰明的方式準備比賽。貝茲強調，現在自己的做法是每天重新開始，不把前一天的結果與情緒帶到隔天，讓身體與心理都能重新歸零。看到貝茲逐漸回溫，道奇隊友弗里曼也相當開心。不過談到貝茲是否已經完全復活，弗里曼笑說自己不敢把話說得太滿，避免「舒服」隊友造成反效果。即便如此，弗里曼仍肯定貝茲近期的揮棒內容。他表示，貝茲現在的揮棒軌跡非常漂亮，站上打席時的自信也看得出來正在提升。