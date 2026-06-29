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2030年喊光電、風電翻倍 學者：怎麼可能

備轉容量率342天大於10%？學者點出魔鬼細節

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台呼籲台灣應該多開發電力，才能跟上產業腳步。中央大學台灣經濟發展研究中心今（29）日公布2026年第1季台灣能源安全指標報告，指出第1季能源安全指標較2025年第4季減少1.3點，較去年同期增加8.3點。中央大學合聘教授梁啟源尤其指出，政府公布去年備轉容量率有342天在10%以上，但若以最缺電的夜間備轉容量率來計算，台灣有117天、近4個月是低於1成，顯示缺電狀況仍存在。梁啟源指出，政府在2025年版全國電力資源供需報告，規劃大幅新增燃氣電源，但依照過去經驗，中佳電力和九崴電力已於去年9月和台電解約，台中電廠（中火）未來再興建4座電廠因五接環評至今超過5年仍未完成，實際推動燃氣電力存在相當大挑戰。而在綠能推動方面，光電從2016年到2024年連續9年設置量都沒有達到目標量，9年來的平均達標率僅分別為光電66.5%、風電42.6%，而去年兩者達標率更是比過去9年平均值更低，認為要在2030年30%達標根本天方夜譚。對於能源署近期將綠能的2030年目標從「發電量」改為「裝置容量」，光電要在2030年達到31.2GW、離岸風電達到10.9GW。梁啟源受訪笑說，政府也不是第一次改變規則，因為2025年無法達成20%，就說是「分母變大、分子變小」，但仍無法解決落後狀況。他點出，綠能用裝置容量來計算本身就存在瑕疵，因為全台光電發電的容量因數約13%、風電約3成，等於裝置容量這麼多，實際發電量卻必須要打折。第二，據能源署最新統計，現在光電僅有15GW、風力5GW，等於2030年目標是現在2倍，「怎麼可能嘛！」對於台灣缺不缺電，梁啟源指出，台電表示妥善調度機組發電，使備轉容量率10%以上綠燈天數達342天，但這是用白天尖峰計算，當時都有光電去支撐發電量，但是現在台灣最缺電的時候，是太陽下山、尚未完全下班的傍晚，也就是夜尖峰。若用夜尖峰計算，2025年夜間尖峰備轉容量率低於10%天數為117天，相當於近4個月時間。當電源供應開發的不確定性，將造成2028年至2029年已偏低的夜間備用容量率更具缺電風險，預估夜間備轉容量率僅3.0%、2.1%。他總結，政府長期對外公佈的備轉容量率只計算日間尖峰，並未反映真正電力供需狀況，而過去10年發生過的4次全國大停電，2次與天然氣與燃氣電廠營運有關，在天然氣周轉率快速走高下，不能忽視其潛在電力及能源風險。梁啟源呼籲，政府不應該重度押寶在燃氣發電，而是重啟既有3座核電廠是最佳的解決方法。政府的能源政策宜符合務實、民意及世界潮流，於2026年完成核能電廠自主安全檢查後，加速核二、核三之重啟。