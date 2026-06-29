我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊當家內野手「爵士哥」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），在今（29）日客場出戰波士頓紅襪隊的比賽中，因為不滿主審對他「出棒過半」的關鍵判決，在場上激烈抗議，最終遭判罰驅逐出場。他憤怒地將頭盔狠狠摔在地上宣洩不滿，而畫面曝光後，美國大批球迷一面倒轉向力挺齊森姆，痛批裁判的判決真的太離譜。這起衝突事件發生在六局上半、2人出局、壘上無人時。齊森姆在打擊區上面對紅襪隊先發強投葛雷（Sonny Gray），在纏鬥中，葛雷投出一顆時速81.8英哩（約131.6公里）的犀利曲球，齊森姆雖然一度啟動球棒，但隨即在半途將球棒煞住。然而，主審在第一時間卻直接判定齊漢姆「出棒過半」三振。齊漢姆對此感到不可置信，認為自己的球棒完全沒有過半，隨即向主審嚴正抗議，並示意主審應該主動向壘審尋求是否出棒過半的意見。不料，主審非但拒絕向壘審求助，更擺出強硬姿態，直接將情緒激動的齊漢姆驅逐出場。這記判罰讓齊漢姆的理智線瞬間斷掉，他在走回休息區前，憤怒地將頭盔摘下並狠狠重摔在球場草皮上，口中不斷振振有詞，場面一度火爆。賽後，美國知名運動媒體《Jomboy Media》旗下專門報導洋基隊的社群帳號《Talkin' Yanks》，第一時間在X上分享了這次爭議判決的重播畫面。畫面清晰顯示，齊森姆的球棒確實控制得相當好，在過半前就已經完全煞車。影片曝光後迅速引發美國棒球迷熱烈討論，令人意外的是，過去在場上常有爭議言行的齊森姆，這次獲得了輿論壓倒性的聲援：「爵士哥這次完全沒有錯。不管怎麼看，那球都絕對沒有出棒過半。」 「這是一次百分之百正當的抗議。主審自己看不清楚，為什麼不肯去問壘審？這太傲慢了。」 「別開玩笑了，球棒連動都沒怎麼動，這樣也能判三振？」 「裁判這樣針對洋基隊真的很可悲。」