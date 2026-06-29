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由嚴藝文執導的台劇《欠妳的那場婚禮》熱播中，劇情圍繞中年夫妻婚姻危機，引發不少觀眾共鳴。隨著不少劇迷一口氣追完整部作品，張孝全飾演中年的「周可傑」也掀起熱烈討論，不少人好奇他明明沒有固定工作，家中經濟狀況卻依舊優渥，就連蘇慧倫飾演的妻子中年「陳立璇」，也能說離職就離職，讓網友開始推敲這一家人的財力來源。有網友發文表示，追劇過程中最大的疑問，就是陳立璇明明背著房貸、養著一台KIA休旅車，還有即將升大學的兒子，以及沒有固定收入的丈夫，卻仍能毅然決然辭去工作，讓不少人直呼相當好奇。貼文曝光後，立刻吸引大批劇迷留言分析，有人笑說：「看來最大的謎題是阿貴每個月發多少版稅。」也有人推測，周可傑的母親是公教人員，可能享有退休福利，加上家中擁有不少房地產，因此經濟無虞。更多觀眾則從劇情細節找線索，指出劇中其實早已交代周可傑的家庭背景，爸爸是台商，家境原本就相當優渥，雙胞胎哥哥更經營企業，經濟實力雄厚。有網友分析，「周可傑25歲就有房子可以讓朋友一起住，哥哥可以登上雜誌，爸爸養年輕老婆也毫不手軟，加上還有老闆兄弟固定給版稅當底氣，生活其實很穩。」甚至有人笑稱，如果劇中的阿亮（立璇爸爸）過世後由陳立璇成為受益人，「生活根本無虞，肚子餓還能去韓森那邊吃飯，簡直是人生勝利組。」不少劇迷也認為，《欠妳的那場婚禮》除了描寫婚姻與家庭關係外，也透過角色背景留下不少值得玩味的細節，讓觀眾在追劇之餘，持續掀起熱烈討論。