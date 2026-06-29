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要講萬安別再逃避！張景森給解方：讓孩子安全上學

前行政院政務委員張景森近日指出，儘管住家離學校步行10分鐘內，仍有約4成家長開車、騎車接送孩子，「台北市的家長真是無怨無悔要養出媽寶」。台北市長蔣萬安回應稱，家長除了有安全上的考量外，另一方面也因這是親子間的珍貴時光，更順勢宣傳「育兒家庭減工時不減薪」政策。這讓張景森看了簡直傻眼，反轟這是媽寶市長的「幸福接送論」。張景森表示，蔣萬安可能沒有看過交通局做過的調查，家長接送孩子，確實是因為擔心台北市的治安及交通安全，擔心孩子不能安心走路上學。如果市長看過這份報告，該問的是：「我在交通和治安方面真的做得不好嗎？為什麼家長們如此焦慮？我應該該怎麼做，可以讓父母親放心讓小孩子走路去上學？」蔣萬安應該警覺到，這不是家庭個別選擇的問題，而是城市治理失敗的警訊。張景森續指，更嚴重的是，蔣萬安居然說他的政策是要促進更多家長有機會接送小孩，他難道不知道校門口愈多接送車輛、交通愈混亂、孩子愈不能安全步行，形成惡性循環。家長接送不是解方，這正是問題的一部分。蔣萬安還把接送孩子說成「親子相處蠻珍貴的時間」，確實是逃避問題。張景森建議，蔣萬安可以參考日本市長們的做法，不是靠每個父母開車接送，而是靠通學路、集團登校、社區見守與學校安全體系，讓孩子可以在被社會支持的環境中學習獨立。日本文部科學省也有很多政策和案例可以參考，學校、家長、社區、行政如何共同合作，包含安全守望、巡迴評估、志工與地方政府連結等制度。「我們今天討論那麼多小孩子無法走路上學，問題不是家長愛不愛孩子，而是城市有沒有能力讓孩子安全上學。」張景森認為，真正有高度的市長，會把「孩子可以自己安全走路上學」當成城市治理的基本指標；而蔣萬安的回答，正好暴露他的問題，把一個城市交通、治安、教育與兒童獨立性的公共議題，降格成家長個人接送的溫馨故事，這不是市長的高度，這只是媽寶社會的政治語言。