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▲東海香港開唱突腰痛跪倒台上（圖／截自melccc15@Threads）

▲東海香港開唱突腰痛跪倒台上（圖／截自melccc15@Threads）

韓國人氣男團 Super Junior 成員東海（董海春）日前赴香港舉行個人首次 Solo 巡演「ALIVE」，昨晚（6月28日）壓軸尾場演出中，演唱至《HELP》一曲時，突然腰痛發作當場跪倒，多次嘗試起身卻力不從心，表情痛苦，其後更直接掩面癱躺台上長達約2分鐘，令現場粉絲瞬間驚呼、擔憂不已。東海最終靠著強大意志力撐起身軀，一手扶腰堅持完成演唱，待歌曲結束後才由工作人員攙扶離場，演唱會也因此一度暫停。休息片刻後，東海重新現身舞台，坐在椅子上向在場粉絲致歉。他坦言眾所皆知自己長期飽受椎間盤突出所苦，「真的太痛了，沒辦法站起來，不過我沒事！」隨即自嘲「我果然是個大叔」，逗得粉絲破涕為笑。他更開玩笑安撫全場：「我坐著唱的話，感覺可以唱6個小時，這樣演唱會時間長一點比較好，對吧？」然而，看到台下粉絲紅著眼眶，東海終究還是忍不住哽咽落淚，自責道：「剛才看到有粉絲哭了，我也很傷心。原本說好要為大家帶來歡樂，你們把這麼寶貴的時間留給我，卻被我搞砸了。」話語真誠，令現場氣氛瞬間動容。台下粉絲立刻齊聲高喊「沒關係！」「別哭！」「加油！」聲浪此起彼落，全力為他打氣。振作後，東海更重新演唱了《HELP》，以完整表現畫下句點。東海近期行程相當密集，除香港個唱外，下月25日還將赴台灣高雄舉行演出。此次突發狀況令台灣粉絲格外揪心，紛紛在社群平台留言「東海不要哭」、「永遠支持你」、「高雄等你，請先好好養身體」，祝願他盡快康復、順利來台。