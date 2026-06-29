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▲林襄接下競技啦啦隊的表演任務，每天12小時練到滿身瘀青 ，在節目上曝幕後艱辛「練到懷疑人生」。（圖／中天提供）

歐漢聲、林襄、張立東主持的全新綜藝《歐耶一級棒》，首集來賓邀請各領域達人一同齊聚攝影棚進行「超能對決」，歐漢聲看了足上舞伶楊立微征戰英國達人秀，並獲得最高榮譽黃金按鈕的表演後，很好奇她的極限在哪：「妳說妳從頂缸開始練，之後開始練小桌子、小凳子，那如果是林襄呢？妳有辦法把她頂起來嗎？」楊立微信誓旦旦地表示沒問題，下一秒便用雙腳將林襄撐在半空中旋轉，精彩畫面讓全場來賓看得目瞪口呆。林襄接下競技啦啦隊的表演任務後，不僅不怕吃苦還超級興奮：「這次女孩日的開場舞表演算是我第一次深入接觸競技啦啦隊，但在這之前，我對競技啦啦隊其實並不陌生，因為我的好姊妹李芷霖，她高中、大學時期都是甲組競技啦啦隊員，她也常跟我分享練習時的趣事跟經歷，所以我一直都想嘗試挑戰這個領域。」林襄也分享競技啦啦隊的訓練過程頗艱難：「我沒有特別怕高，但真的被舉到空中的時候，體感上距離地面的高度比我想像中還要高，一開始很緊張，也很擔心自己做不好而傷害到在底層接我的弟弟們。」她還提到從準備期到正式演出，其實只有短短1個半月的時間：「除了競技啦啦隊的訓練外，還有球隊其他主題日的表演要同步準備，所以常常從早上9點一路排練到晚上9點，很多時候真的已經練到完全沒有力氣了。」面對高強度的訓練，林襄也曾懷疑過自己是否真的行：「過程中真的很累，也遇到不少挫折，甚至懷疑自己到底做不做得到，但每當成功完成一個原本做不到的動作時，成就感真的非常大，所以如果未來還有機會的話，我很希望能夠繼續學習競技啦啦隊。」林襄在社群上分享練習影片，身上大遍瘀青讓粉絲看了很不捨，她也要粉絲別擔心：「現在都消的差不多！畢竟競技啦啦隊訓練過程難免會有碰撞，訓練初期，我還不太會找重心，加上需要單腳站立在隊友手上，對平衡感的要求非常高。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《歐耶一級棒》。