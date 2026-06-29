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正在美國備戰2026世界盃32強淘汰賽的阿根廷國家隊，在迎戰維德角共和國（Cape Verde）的關鍵役前夕，傳出陣營內的巨大好消息。據ESPN記者狄耶戈·蒙羅伊格（Diego Monroig）獨家披露，儘管目前全隊重心均放在賽事上，但阿根廷足球協會（AFA）已與總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）達成口頭協議，雙方計畫將這份合作關係延長至2031年。這項續約協議在阿根廷隊抵達美國備戰世界盃前就已透過多次會議敲定。AFA對於斯卡洛尼展現了極高的信任，立場非常明確，希望這位帶領阿根廷走向榮耀的主帥能「長期留隊」。儘管斯卡洛尼本人希望能專注於當前的世界盃競爭，明確表示在賽事期間不希望討論任何關於續約的細節，但據了解，他已與 AFA 達成口頭共識，將續任阿根廷主帥一職至 2031 年。這意味著斯卡洛尼將繼續帶領阿根廷征戰未來的多項國際大賽，包括 2030 年將由西班牙、葡萄牙、摩洛哥為主辦國，並由阿根廷、烏拉圭與巴拉圭承辦開幕賽的世界盃。即將在對陣維德角一役中迎來執教生涯第100場里程碑的斯卡洛尼，自 2018年年中接手球隊以來，其執教成績單堪稱完美。在他麾下，阿根廷隊出賽99場，取得72勝18和9敗的驚人戰績，勝率高達78.8%。更重要的是，他不僅為阿根廷奪回了2022年卡達世界盃冠軍，還囊括了2021與2024年兩座美洲盃冠軍，以及2022年的歐美超級盃（Finalissima）。在這些傲人的成就下，AFA希望與他簽下長約的消息並不令人意外。阿根廷在本屆世界盃小組賽表現強勢，以3：0擊敗阿爾及利亞、2：0擊敗奧地利以及3：1擊敗約旦，以三戰全勝之姿完美晉級。球隊目前正積極準備週五在邁阿密對陣維德角的32強淘汰賽。若能順利過關，阿根廷將在下一輪迎戰澳洲與埃及之間的勝者。對於這支力求蟬聯世界冠軍的勁旅而言，斯卡洛尼的續約協議無疑是球隊軍心的最大定心丸，讓阿根廷足球在未來的五年內，能繼續在穩定的戰術體系下追求更高的榮譽。