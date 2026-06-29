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▲星享道酒店集團正式宣布與萬豪國際集團（Marriott International）展開品牌合作。（圖／星享道提供）

▲台中享道酒店2026年第三季，正式更名為「台中星享道雅樂軒酒店」。（圖／星享道提供）

台中星享道酒店集團今（29）日宣布與萬豪國際集團（Marriott International）締結品牌合作，旗下星享道酒店預計2026年第三季正式更名為「台中星享道雅樂軒酒店（Aloft Taichung）」，成為萬豪旗下雅樂軒品牌首度進駐中台灣據點，為中部觀光與商務旅宿市場注入全新動能。此次合作不僅是星享道酒店集團發展的重要里程碑，也象徵台中旅宿產業邁向國際化的新階段。雅樂軒品牌以現代設計、音樂文化及社交體驗聞名全球，深受新世代旅客與商務客青睞。星享道酒店則深耕中台灣多年，以細膩服務及在地特色建立良好口碑。雙方將結合國際品牌標準與在地服務精神，打造兼具全球視野與城市特色的住宿體驗。隨著台中轉運站、台中國際會展中心、綠美圖及台中大巨蛋等重大建設陸續推進，台中城市機能與國際交流持續升溫，商務及觀光旅運需求日益成長。星享道酒店集團看好大台中發展前景，攜手萬豪國際導入全球品牌資源與營運管理經驗，期望吸引更多國際旅客來訪，同步提升台中國際觀光競爭力與服務品質。為歡慶品牌合作並回饋長期支持的消費者，星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」同步推出七月限定優惠，平日午餐凡有60歲以上樂齡族同行即可享全桌七折；軍公教人員憑證打卡則可享午餐七折、晚餐八折及假日九折優惠，邀請民眾共享豐盛美食。星享道酒店集團表示，成為中部首家雅樂軒酒店，不僅象徵企業深耕台中多年後的重要躍升，更將以國際品牌優勢結合在地人文特色，持續深耕逢甲商圈與大台中觀光市場，攜手打造旅宿產業新典範，讓更多國內外旅客感受台中的城市魅力。