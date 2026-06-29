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印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）今日（29日）上午9時54分再度噴發，火山灰柱高約700公尺，噴發持續時間約115秒。印尼火山地質災害防治中心（PVMBG）已啟動監測應變機制，目前尚未傳出人員傷亡報告。依據PVMBG現行規定，警戒等級維持第三級（Siaga），當局警告民眾必須距離火山口至少5公里，東南側科博坎河谷（Kobokan drainage）沿線更需與火山頂保持13公里以上距離，科博坎河流域兩岸500公尺範圍內亦全面禁止進入。當局同時提醒，塞梅魯近期持續出現白灰至深灰色火山灰噴出，應避免在河道附近活動，以防冷熔岩流（lahar）突然來襲。塞梅魯今年噴發頻率明顯偏高。今年4月6日清晨，火山再度噴發，火山灰柱高達約1,100公尺，當局一度將警戒等級提升至第三級，並要求盧馬揚縣（Lumajang）山坡居民撤離至火山口8公里外。今年1月12日也曾發生規模較大的爆炸性噴發，火山碎屑流延伸至火山口5公里處，地震振幅偏高，所幸未傳出傷亡。2025年11月19日，塞梅魯爆發近年來最猛烈的一次噴發，火山灰柱高達16.5至18公里，火山碎屑流向南及東南側山坡延伸13至14公里，警戒等級一度提升至最高第四級（Awas），數百名居民與登山客緊急撤離，農地、民宅及基礎設施受損，並有3人遭受嚴重燒傷，所幸無人罹難。塞梅魯有文字記錄的噴發史最早可追溯至1818年，地質學家估計過去一萬年來已噴發逾60次。歷史上死亡人數最慘烈的三次分別為：1909年9月（221人罹難）、1976年8月（119人罹難）以及1981年5月（372人罹難）。2021年12月的噴發同樣造成重大傷亡，火山碎屑流與泥流掩埋多個村莊，至少51人罹難、數百人燒傷，超過1萬人被迫撤離，印尼政府事後將約2,970戶住家遷出危險區。塞梅魯當地又名「Mahameru」（意為「大山」），是印尼最活躍的火山之一，對周邊社區構成持續威脅。印尼地處太平洋火環帶，全國境內擁有逾130座活火山，是全球火山活動最密集的國家之一。當局表示，目前持續透過地震監測、地面變形感測器及熱影像設備密切追蹤塞梅魯動態，若活動進一步升溫，不排除再度提高警戒等級。