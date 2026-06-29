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▲屠穎家屬與滾石唱片今共同發表7點聲明。（圖／翻攝自北京滾石唱片微博）

音樂人屠穎去年11月在中國廣州入住飯店期間，不幸在健身房跑步機跌倒，因傷勢過重猝逝，享年63歲，並於當地完成火化。上週六（27日）他才在第37屆金曲獎獲頒「特別貢獻獎」，未料今（29）日家屬與滾石唱片共同發出7點聯合聲明，控訴萬豪集團旗下「廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店」在事故發生後處置不當，不僅缺乏急救設備，飯店人員第一時間見到屠穎倒臥血泊中，竟然是先拍照而非立即施救。滾石唱片與家屬在聲明中表示，屠穎在飯店健身房發生意外後，第一位趕到現場的是一名缺乏急救能力的實習生，且對方隨即離開。數分鐘後雖有兩名飯店人員抵達，但竟「毫無緊迫感」步行進入健身房。家屬更指控，兩人面對倒臥血泊中的屠穎，第一時間竟是拍照，而不是替他止血、施行心肺復甦術（CPR）、人工呼吸或清理嘔吐物，甚至在請其他住客離開後，又將屠穎獨自留在現場，任由傷勢惡化。聲明中共提出7項質疑，包括健身房地板缺乏足夠緩衝、防護不足、未配置AED（自動體外心臟去顫器）、第一時間派出無急救能力的實習生、急救過程未採取基本止血措施，以及送醫途中未安排任何飯店人員陪同等。家屬認為，悲劇雖已無法挽回，但責任仍須釐清，要求萬豪集團及越秀福朋喜來登酒店正視管理缺失，公開向家屬致歉，全面改善急救設備與教育訓練，同時也呼籲整個飯店業以此事件為警惕，完善突發事故應變機制，避免類似憾事再次發生。屠穎是華語樂壇知名音樂人，曾參與眾多歌手作品製作，對流行音樂貢獻深遠。今年第37屆金曲獎特別頒發「特別貢獻獎」，表彰他多年來對台灣流行音樂的付出與成就。