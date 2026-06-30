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苗栗縣長鍾東錦將在7月1日接受國民黨提名角逐連任，不過他快人快語、不拘小節的發言風格，向來話題不斷。今年初，鍾東錦在社群大方曬出與前總統陳水扁的合影，感謝年少涉案時，陳水扁曾擔任他的辯護律師，無畏政黨色彩的舉動引發政壇側目。日前他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，更主動替陳水扁抱屈，直呼國家對他不公平，連個隨扈都沒有真是虧待，當初《總統卸任條例》的修改太小心眼、不夠寬容。今年初，前總統陳水扁在臉書釋出與鍾東錦的合照，透露當年曾為鍾東錦的傷害致死案辯護，並稱讚他改悔向上的故事相當勵志。這段跨越藍綠、相隔數十年的私交曝光後，隨即引發熱議。當時鍾東錦在臉書回應：「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統。」他坦言自己絕對不會因為政治不正確，就閃躲談論這段友誼；更重情義地說，自己當年困頓時人家沒有嫌棄，現在人家沒這麼風光了，若為了政治算計就急著撇清關係，「這樣很不厚道。」陳水扁6月29日在臉書發文，詢問總統賴清德過去提出的特赦陳水扁是否依然算數？再度觸動政壇敏感神經。鍾東錦日前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時則直言，他覺得國家這樣對待陳水扁是不公平的，畢竟總統是非常讓人尊敬的職稱，現在還在任的總統只有阿扁、馬總統和小英（蔡英文），國家要照顧3個人沒這麼困難，「我看到阿扁總統沒人保護他，也沒有隨扈，什麼都沒有，我覺得真的虧待他，這個《卸任總統副總統禮遇條例》的修改，心眼太小、不夠寬容大度」。鍾東錦認為，哪怕過去總統怎麼樣，但他曾經是國家元首，對元首的尊敬不應其他原因改變，所以如果行政院或相關部會首長有聽到他講的話，「我希望可以去關心他（陳水扁）一下」，最起碼有基本的隨扈配備，就像前副總統李元簇先生在苗栗頭份安享晚年，一直都有人在照顧他，「這點當時的政府都做得很好，我不知道什麼時候把條例又改了，這樣是不對的。」