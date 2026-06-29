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▲蔡阿嘎（如圖）第一時間該如何止血？劉明昌會建議「快、誠、救」，速度快、誠懇道歉以及後續補救措施。（圖／蔡阿嘎臉書）

網紅蔡阿嘎近日拿AI圖與日本畫家的作品進行網路投票，意外引發風波，事後他雖拍片道歉，但後續又PO影片開嗆網友，還要「嘎家軍」對於無限上綱的言論全面反擊，一連串行為引發大眾反感、抵制。對此《NOWNEWS今日新聞》今（29）日採訪善於處理公關危機的律師劉明昌，，檯面上道歉，私下卻鼓吹粉絲反擊，「大家會覺得他不演了，原來本質是這樣的人。」劉明昌直言先前的危機處理不僅白做了，甚至更扣分。提到蔡阿嘎這次的爭議事件，劉明昌認為網紅、創作者失言被罵是常有的事，大家也不會要求他們跟聖人一樣不犯錯，但後續的危機處理能力非常重要。劉明昌表示，蔡阿嘎道歉後原本風波能就此落幕，但私下又煽動粉絲反擊、甚至牽扯到政治，會讓第一時間道歉的效果完全歸零。劉明昌表示他最大的爭議點是「人設被拆穿」，蔡阿嘎不是爭議網紅，過去人設是愛台灣、搞笑路線，但親民的背後竟然鼓吹粉絲攻擊他人，劉明昌直言這會讓喜歡家庭、輕鬆搞笑路線的粉絲流失。劉明昌指出，如果蔡阿嘎本來就是爭議網紅，那大家或許會覺得他表裡如一，但兩面手法被揭穿只會更難看，「他的誠意沒被看到，表面有道歉，但背地裡卻做另一件事，讓人覺得道歉是在敷衍大家，先前的公共處理也是白做了，甚至更扣分。」，速度快、誠懇道歉以及後續補救措施。雖現在已經來不及，但劉明昌認為，或許可以在尊重畫家意願的前提下，親自飛到日本一趟，向對方說明事情原委，並好好道歉，並且利用這機會推廣藝術、街頭藝人等，大家才看得到誠意。另一重點是，面對所有批評者都不能再回擊，虛心接受，同時要呼籲支持者冷靜，請他們停止跟所有人起衝突。再來，由於蔡阿嘎的爭議，導致合作廠商同樣被抵制，劉明昌認為也必須給品牌廠商一個交代。他補充說，公共危機處理沒有標準答案，只有適不適當，以及和利益關係人都能獲得相對好的處理方法，劉明昌說：「以這次蔡阿嘎事件為例，想通什麼是對這品牌招牌最重要的，那他就會有答案。」