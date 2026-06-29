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集邦（TrendForce）最新AMOLED技術與市場報告指出，科技龍頭蘋果計畫陸續於MacBook Pro、iPad Pro與iMac等產品，採用未來顯示色彩基準BT.2020色域覆蓋率達95%的OLED面板。相較目前主流色彩基準DCI-P3，BT.2020對色純度、光譜控制、發光效率與功耗的要求更高，反映OLED應用正由智慧手機快速擴展至IT、高階筆電與專業顯示市場。報告分析，這也意味著OLED技術競爭重點將不再侷限於提升亮度、對比與薄型化，將進一步朝向色彩純度與能效平衡。2024年蘋果率先於iPad Pro導入OLED面板，預計2026年底至2027年初將推廣至MacBook Pro，反映OLED應用正由智慧手機快速擴展至IT、高階筆電與專業顯示市場。觀察材料技術路線，OLED發光層正由傳統Host + Dopant（主客體）架構，逐步演進為更複雜的能量傳遞系統。蘋果這一項重大性改變，對面板廠而言，將會是重新配置材料供應鏈、降低專利依賴與提升材料自主性的重要機會。韓國三星顯示器（Samsung Display）一方面以PSF（磷光敏化螢光系統）延續既有OLED生態系，同時也布局EL-QD（電致發光量子點），嘗試建立「後OLED架構」，降低對既有有機材料平台的依賴。中系面板廠則積極導入MR-TADF、Hyperfluorescence、PSF與pTSF等新架構，希望在提升色純度與效率同時，擴大本土Host、TADF、Dopant與功能層材料導入空間。集邦表示，OLED材料體系重構正逐步改變面板廠與材料供應商的關係。未來OLED競爭核心不只是提升效率與壽命，而是在成本、量產穩定性與專利風險之間，建立具競爭力且可持續發展的材料平台。近期Samsung Fine Chemicals（SFC）體系與LG Chem之間的OLED材料專利訴訟，更凸顯新一代發光材料與敏化架構的重要性正快速提升。隨著MR-TADF、PSF、pTSF與Blue PHOLED等新材料體系加速導入，OLED產業競賽也由單純面板製造，延伸至發光材料、能量傳遞架構、專利布局與供應鏈主導權的全面競爭。