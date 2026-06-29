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吳子嘉戳破沈伯洋選情：新聞熱度不等同選票

民進黨台北市長候選人沈伯洋過去主要以立法院攻防與議題操作累積聲量，基層經營與地方組織實力仍受到檢視，也讓外界不斷猜測綠營可能在最後階段「換將」，否則會釀成「雙北雙殺」的危機？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，民進黨絕不可能撤換沈伯洋，更進一步分析選情直言，尚未真正形成雙殺局面。吳子嘉近日在政論節目《下班瀚你聊》中，引述《震傳媒》最新台北市長民調指出，沈伯洋目前支持度達27.5%，高於外界原先推估的21%左右。他認為，從民調表現來看，沈伯洋並非外界想像中的弱勢人選，支持度已逐漸成形，因此民進黨中央沒有理由輕易更換候選人。不過，吳子嘉也點出沈伯洋選戰上的最大挑戰，其目前最大的優勢在於媒體曝光度高、議題聲量強，但「新聞熱度」並不一定能轉換成「選票實力」。他直言，若缺乏地方長期經營與基層組織支撐，只靠議題操作累積人氣，無法有效轉化為實質的選票支持。吳子嘉進一步點出，沈伯洋若維持參選，影響的不只是台北市長選戰，也可能牽動民進黨雙北整體布局。他認為，沈伯洋的聲量與爭議性可能形成外溢效應，更對綠營其他候選人的選情帶來壓力。至於外界關注的「雙北雙殺」局面，吳子嘉表示，目前新北市部分仍未明顯形成綠營全面上升的態勢，立委蘇巧慧的選情也尚未出現大幅拉升，因此現在談雙北同時失利仍言之過早。吳子嘉最後指出，以沈伯洋目前的支持度來看，某種程度已反映民進黨在台北市的基本盤。對綠營而言，如何將高聲量轉化為地方組織與實際選票，將是2026雙北選戰能否突破的關鍵挑戰。