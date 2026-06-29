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▲蔡阿嘎（如圖）表示將重新檢視自己以及團隊未來的溝通方式，並且深刻反省。（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎道歉全文：

網紅蔡阿嘎近日拿AI圖與日本畫家的作品進行網路投票，意外引發風波，事後他雖拍片道歉，但後續又PO影片開嗆網友，還要「嘎家軍」對於無限上綱的言論全面反擊，一連串行為引發大眾反感、抵制。稍早蔡阿嘎再度道歉，「我也想為自己在後續回應時，情緒控管不夠成熟，以及用過於簡化的方式看待不同意見，向大家道歉。」蔡阿嘎稍早在社群上PO出道歉影片，針對似顏繪畫家的事件，他再度向所有創作者，以及關心這個議題的朋友，表達誠摯的歉意。他坦言對藝術創作、文化背景，以及創作者的價值理解還不夠，加上一貫較直接、偏娛樂化的表達方式，讓許多人感受不好，「這是我需要深刻反省，也必須重新學習的地方。」對於後續嗆聲網友：「共產紅媒閉嘴啦！」等偏激言論，蔡阿嘎也道歉並坦承自己在後續回應時，情緒控管不夠成熟，「我因為一時情緒，把不同的聲音簡化成某一種立場，甚至貼上標籤，讓真正的討論失焦，也讓許多只是提出不同看法的人感到被誤解，這是我處理不夠成熟的地方。」蔡阿嘎提到，這次事件讓他學到，身為一個長期創作的人，更應該學會分辨善意的批評、不同的觀點，以及真正惡意的攻擊，而不是用情緒去回應。再來，許多人討論「嘎家軍」群組，蔡阿嘎表示其實對他來說，嘎家軍一直都只是陪伴多年的粉絲社群，大部分時間大家聊的是影片、生活、成長點滴等等。然而，這次事件也讓蔡阿嘎重新思考，如果因為自身言行，讓大家認為嘎家軍代表的是對立、攻擊等負面印象，甚至讓不同意見的人感受到壓力，那就不是這個社群成立的初衷，也不是他希望看到的結果。經過風波，蔡阿嘎表示將重新檢視自己以及團隊未來的溝通方式，並且深刻反省。大家好，我是蔡阿嘎。這幾天，因為我的一些言論和後續回應，引起了很多討論，也讓不少人感到不舒服。我想利用這支影片，親自向大家說明，也向受到影響的人致歉。首先，針對似顏繪畫家的事件，我想向所有創作者，以及關心這個議題的朋友，表達誠摯的歉意。我在比較 AI 與畫家作品時，對藝術創作、文化背景，以及創作者的價值理解還不夠，加上我一貫較直接、偏娛樂化的表達方式，讓許多人感受不好。這是我需要深刻反省，也必須重新學習的地方。第二，我也想為自己在後續回應時，情緒控管不夠成熟，以及用過於簡化的方式看待不同意見，向大家道歉。我因為一時情緒，把不同的聲音簡化成某一種立場，甚至貼上標籤，讓真正的討論失焦，也讓許多只是提出不同看法的人感到被誤解。這是我處理不夠成熟的地方。這次事件也讓我學到，身為一個長期創作的人，我更應該學會分辨善意的批評、不同的觀點，以及真正惡意的攻擊，而不是用情緒去回應。未來，我會調整自己面對爭議時的溝通方式，用更成熟、更負責任的態度和大家交流。另外，很多人在討論「嘎家軍」這個群組。其實對我來說，嘎家軍一直都只是陪伴我們很多年的粉絲社群。大部分時間，大家聊的是影片、生活，以及一路陪伴彼此成長的點滴。當面對不實言論、惡意造謠，甚至波及家人、同事和合作夥伴時，身為公司負責人，我希望能透過自己的平台，把事實說清楚，保護那些無辜被牽連的人。但這次事件也讓我重新思考，如果因為我的言行，讓大家認為嘎家軍代表的是對立、攻擊，甚至讓不同意見的人感受到壓力，那就不是這個社群成立的初衷，也不是我希望看到的結果。這份責任，我願意承擔，也會重新檢視自己以及團隊未來的溝通方式。這次事件讓我深刻反省。未來，我會更加謹慎面對每一次公共發言，更尊重不同文化、不同領域的專業。