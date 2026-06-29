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路權規定：領機車牌、比照小客車不用兩段式左轉

安全配備與上路時程：開放上路但還要再等約半年

交通部日前修正「道路交通安全規則」，明（30）日起開放具備封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車）領牌上路。車輛領用機車車牌，而駕駛需領小型車以上駕駛執照，不過不能行駛在包含淡江大橋在內的快速公路、高速公路等地。交通部公共運輸及監理司司長胡迪琦說明，儘管駕艙機車在法規上歸類為普通重型機車、領用機車車牌，但因要操作方向盤與油門，駕駛人必須持有小客車駕駛執照才可駕駛。若民眾僅持有機車駕照即駕駛此類車輛，將處6,000元至12,000元罰鍰；若無任何駕駛執照，則比照機車無照駕駛，處18,000元至36,000元罰鍰。駕艙機車的道路行駛規定比照小型汽車，無需兩段式左轉，且不得行駛機車專用道。然而，受限於車輛性能與設計，依法不得行駛高速公路及快速公路，其中包含銜接台61線的淡江大橋。至於各縣市政府管轄之快速道路，如建國高架、市民高架、水源快速道路、信義快速道路、環東大道等，則由各地方政府自行公告規範，是否開放行駛需視當地政策而定。在停車方面，駕艙機車原則上應停放於汽車格，但仍由地方政府決定，可以自行規劃專用車格安全配備部分，因駕艙機車具備封閉式車體結構，駕駛與乘客免戴安全帽，但駕駛及乘客均須繫妥安全帶，違者可處1,500元罰鍰。此外，若發生毒駕等比照機車相關罰則辦理。雖然新法6月30日生效，但交通部表示，業者仍須依據「車輛型式安全審驗管理辦法」完成檢測並取得合格證明，才可申請領牌。預估新車正式合法上路，尚需約3至6個月，到第四季左右才會看到。