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受到颱風外圍環流影響，台北市內湖區時隔20年再度發生嚴重淹水，對此外界質疑蔣市府應變能力不足，更傳出連4樓住戶也領到慰問金等狀況。政治工作者周軒表示，觀察蔣萬安遇到事情的招數就三個，有掌握、會改進與基層擋，今（29）日則是用到招數三，認為台北市府的基層都知道自己要幹什麼，問題是上位者不知道「下一步」要做什麼。所以說「蔣」帥無能，累死三軍，蔣從來不檢討自己責任，只會拿基層出來擋，「有蔣萬安這種老闆，基層只能天天收萬安的爛攤」。周軒說明，為什麼提到「基層擋」呢？因爲從來沒有人在說北市基層公務員不認真，但是哪天內湖淹水，游淑慧跟陳宥丞兩個議員到現場，一個打工務局長手機沒人接，一個還要幫市政府調度物資救援機具，請問蔣萬安，這是誰的問題？難道是基層的問題嗎？基層有權知道如何跨局處協調統整嗎？周軒表示，老實說，台北市府的基層都知道自己要幹什麼，問題是台北市府上位者不知道「下一步」要做什麼。所以說，「蔣」帥無能，累死三軍，蔣萬安從來不檢討自己的責任，只會拿基層出來擋，有蔣萬安這種老闆，基層只能天天收萬安的爛攤。