我是廣告 請繼續往下閱讀

中企署今（29）日表示，為因應近年青年創業融資需求增加及營運成本上升，經濟部修正「青年創業貸款要點」，將適用信用保證基金9.5成保證成數之新增貸款歸戶金額上限（即單一借款人累計青創貸款額度），由100萬元提高至150萬元，自2026年7月1日起生效，以進一步強化對青年創業及中小微企業之金融支持。中企署說明，自2020年至115年5月底止，青年創業貸款信用保證機制持續協助青年取得創業所需資金，累計承保戶數達12萬508件，提供保證金額約956.01億元，協助取得融資金額約1,028.83億元，展現政府支持青年創業及中小微企業發展之具體成果。但觀察近年承貸情形，青年創業貸款平均每戶融資金額呈逐年上升趨勢，自2020年每戶平均融資金額87.1萬元，增加至2026年149萬元，顯示創業所需資金規模持續擴大，因此將適用信用保證基金9.5成保證成數之新增貸款歸戶金額上限，提高至150萬元。青年創業貸款不僅協助創業者取得營運所需資金，更在產品研發、通路拓展等關鍵發展階段提供重要支撐。例如研發低醣、高蛋白健康麵食及相關食品的「日日好食」，在創業初期產品仍處於研發階段時，透過青年創業貸款取得關鍵資金，讓團隊得以持續投入產品開發與市場驗證，成功建立具市場競爭力的食品品牌，並朝國際市場拓展。「那森丘國際」專注於質感香氛產品研發，運用青年創業貸款挹注營運資金，加速實體通路建置及品牌發展，順利於北、中、南指標性百貨設立專櫃，並成功拓展香港、新加坡等海外據點。取得青年創業貸款後連續３年，營收持續成長，展現資金支持對新創擴大規模、優化營運與提升市場競爭力的實質效益。