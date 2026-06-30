京都動畫經典作品《劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇》將於7月17日在台灣上映。作品改編自日本作家鳥居奈古夢榮獲「京都動畫大獎小說部門」獎勵獎的同名小說，是2013年電視動畫《境界的彼方》的總集篇劇場版，不僅重新集結原班聲優錄製台詞，當年日本上映時，飾演女主角「栗山未來」的聲優種田梨沙更戴上眼鏡重現經典台詞「我很不高興！」，讓替男主角神原秋人配音的KENN也忍不住笑喊「今天『栗山同學』的眼鏡真是太棒了呢！」
京都動畫人氣代表作 奇幻青春故事感動無數粉絲
《境界的彼方》改編自鳥居奈古夢的輕小說，由京都動畫製作，自2013年播出後便憑藉細膩作畫、奇幻世界觀與青春戀愛元素，成為不少動畫迷心中的經典作品。故事描述專門討伐異形「妖夢」的「異界士」少女栗山未來，擁有被詛咒的血脈，因此始終與他人保持距離，而擁有人類與妖夢血統的半妖少年神原秋人，則因特殊身分感到孤獨。
某天，秋人在校園遇見正準備從頂樓一躍而下的栗山未來，兩人的命運也從此交會，一同面對妖夢帶來的危機與自身的過去。此次上映的《劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇》為電視動畫總集篇，重新整理兩位主角相遇、相知到並肩作戰的重要故事，也讓新觀眾能一次認識《境界的彼方》的世界觀。
種田梨沙戴眼鏡現身 KENN笑喊：眼鏡真是太棒了
劇場版當年於日本上映時，導演石立太一與主要聲優種田梨沙、KENN、茅原實里、鈴木達央一同出席影人場活動，與觀眾分享幕後配音趣事。活動現場，種田梨沙特地戴上與角色相似的眼鏡登場，還重現栗山未來最具代表性的口頭禪「我很不高興！」，引起現場粉絲熱烈歡呼。
由於神原秋人在作品中是知名的「眼鏡控」，替秋人配音的KENN也笑著表示「今天『栗山同學』的眼鏡真是太棒了呢！」種田梨沙則透露，眼鏡其實是經紀人借給她的，「戴了之後發現意外地很適合。」
原班聲優重新錄音 種田梨沙：沒有比這更幸福的事
除了將電視版重新剪輯成劇場版外，本作也邀請原班聲優重新為角色配音。KENN表示，如果只是照著電視動畫版重新演出，未免太過可惜，因此決定重新理解角色，以不同方式再次詮釋神原秋人。為名瀨美月配音的茅原實里則回憶，《境界的彼方》是少數配音現場氣氛特別融洽的作品，大家從電視動畫時期就建立深厚感情，再次聚在一起錄音，依舊像老朋友相聚般自在愉快。
對種田梨沙而言，《劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇》更是她第一部擔任主演的劇場版作品。她坦言，能夠飾演栗山未來是身為聲優最幸福的事情，「這是一部每次回想都會讓我忍不住流淚的作品。」她也表示，能再次和大家一起分享這部作品帶來的感動，自己真的打從心底感到開心。
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《境界的彼方》改編自鳥居奈古夢的輕小說，由京都動畫製作，自2013年播出後便憑藉細膩作畫、奇幻世界觀與青春戀愛元素，成為不少動畫迷心中的經典作品。故事描述專門討伐異形「妖夢」的「異界士」少女栗山未來，擁有被詛咒的血脈，因此始終與他人保持距離，而擁有人類與妖夢血統的半妖少年神原秋人，則因特殊身分感到孤獨。
某天，秋人在校園遇見正準備從頂樓一躍而下的栗山未來，兩人的命運也從此交會，一同面對妖夢帶來的危機與自身的過去。此次上映的《劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇》為電視動畫總集篇，重新整理兩位主角相遇、相知到並肩作戰的重要故事，也讓新觀眾能一次認識《境界的彼方》的世界觀。
劇場版當年於日本上映時，導演石立太一與主要聲優種田梨沙、KENN、茅原實里、鈴木達央一同出席影人場活動，與觀眾分享幕後配音趣事。活動現場，種田梨沙特地戴上與角色相似的眼鏡登場，還重現栗山未來最具代表性的口頭禪「我很不高興！」，引起現場粉絲熱烈歡呼。
由於神原秋人在作品中是知名的「眼鏡控」，替秋人配音的KENN也笑著表示「今天『栗山同學』的眼鏡真是太棒了呢！」種田梨沙則透露，眼鏡其實是經紀人借給她的，「戴了之後發現意外地很適合。」
除了將電視版重新剪輯成劇場版外，本作也邀請原班聲優重新為角色配音。KENN表示，如果只是照著電視動畫版重新演出，未免太過可惜，因此決定重新理解角色，以不同方式再次詮釋神原秋人。為名瀨美月配音的茅原實里則回憶，《境界的彼方》是少數配音現場氣氛特別融洽的作品，大家從電視動畫時期就建立深厚感情，再次聚在一起錄音，依舊像老朋友相聚般自在愉快。
對種田梨沙而言，《劇場版 境界的彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇》更是她第一部擔任主演的劇場版作品。她坦言，能夠飾演栗山未來是身為聲優最幸福的事情，「這是一部每次回想都會讓我忍不住流淚的作品。」她也表示，能再次和大家一起分享這部作品帶來的感動，自己真的打從心底感到開心。