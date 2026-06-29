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由嚴藝文執導的台劇《欠妳的那場婚禮》近日熱播，劇迷追完整部作品後持續挖掘劇中彩蛋。其中，曾敬驊與曾莞婷在婚禮橋段驚喜客串，隨著劇中張孝全飾演的周可傑的單飛歌曲〈愛的Bang Bang〉一起跳舞，意外掀起熱烈討論，不少觀眾直呼：「原來這段藏了這麼大的驚喜！」有網友在Threads發文表示，感謝嚴藝文導演「看中了曾敬驊的舞蹈潛能」，特地邀請他客串婚禮橋段，挑戰劇中的舞蹈Challenge，還笑說：「驊轉圈很穩欸～！！愛的Bang Bang。」更直呼，「為了看帥哥跳舞，可以至少三刷，戲真的超好看，導演好會選角、好會拍。」貼文曝光後，也吸引不少劇迷留言表示，原本沒有注意到這段彩蛋，回去重看後才發現曾敬驊竟然驚喜現身，笑稱這一幕相當有趣。除了曾敬驊之外，曾莞婷也在社群平台發文分享客串心得，笑問粉絲：「弱弱的問，是不是都沒有人發現這個彩蛋？」接著幽默寫下：「我是美女～美女是我～」，並Hashtag《欠妳的那場婚禮》。