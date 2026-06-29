台南一間豬排店推出「0元愛心待用餐」，透過外送平台讓有需要的民眾免費領取。近日老闆收到一筆待用餐訂單，對方在備註中坦言失業兩個月，好不容易找到工作卻又因流感被要求休養，只能無奈求助。老闆與員工看完後深受觸動，直言「就算是騙人的，我也願意給他」。暖心故事曝光後，引發大批網友按讚，不少人高喊要用新台幣教訓店家，也有人認出老闆是PTT出了名的大善人，已經默默低調行善十多年，不禁直呼：「老闆是值得大家支持的人！」
外送見「0元待用餐點」！背後藏店家超暖善舉
店家老闆日前在Threads分享，店內近期新增「0元待用餐點」服務，提供真正有需要的人免費領取。日前就收到一筆免費待用餐訂單，點餐民眾在備註欄詳細說明自己的處境，讓老闆和員工看完後相當動容，直說：「可以了啦，就算是騙人的，我也願意給他，很有誠意了。」
對方在訂單中表示，因為自己聲音沙啞幾乎無法說話，但仍會致電向店家說明，只是可能講得不太清楚。他接著提到，自己失業已經兩個月，好不容易找到新工作，卻又因感染流感，被老闆要求先回家休養，「只賺了兩天薪水又被強制休息，真的不得已點此餐點。」
老闆也在留言區公開待用餐申請方式，表示這項免費餐點主要提供給生活困難者及無法外出的身障人士使用。申請者下單後，須於5分鐘內撥打店家電話，由店員確認身分後，店家便會退還外送運費。
全場被暖哭！老闆婉拒捐款 眾喊新台幣支持
貼文曝光後，大批網友留言表示感動，「有聽說外送平台很貴，你們還願意這樣做善事真心佩服，也感謝你們為這世界縫縫補補」、「是時候從台北殺下去用新台幣支持老闆了」、「這老闆滿分，除了滿分還是只有滿分」、「天使不一定有翅膀，但炸出來的豬排一定很好吃」、「你活該賺大錢。」
也有網友好奇，透過外送平台提供待用餐是否需要負擔不少成本。對此，老闆坦言，每個月平台費大約500元，「與其固定這樣給500，我才想到還可以善用在幫助別人的地方。」
不少民眾被店家的暖舉感動，甚至主動提出想捐款支持待用餐計畫。不過老闆婉拒外界善意，表示目前待用餐善款仍足夠，希望大家把資源留給其他更需要幫助的地方。
老闆是PTT有名大善人！台南豪雨提供免費救災便當
也有網友認出，老闆已經低調行善10多年，是以善良出名的好人，「老闆默默行善十多年了，真的是好人」、「PTT上就已經很出名的好人，每次台南有小動物在路上受傷需要救援，老闆都會親自到現場協助和善後，也常常會看到老闆幫忙弱勢孩子組裝電腦，是值得大家支持的人」。
事實上，前陣子台南豪雨成災時，店家也曾發起「免費救災便當」行動，只要台南各行政區民眾因雨災影響、無法開伙煮飯，都可以主動聯繫店家領取餐點，希望在困難時刻提供即時協助。
「待用餐3.0」規則一次看！每日限量5單、需電話確認
而店家日前已在臉書公布「待用餐3.0」最新規範。老闆表示，選擇利用外送平台作為媒介，主要是希望照顧行動不便、住院治療、患病無法外出的民眾，同時擴大服務範圍，也方便里長、社工及老師協助轉介，避免待用餐資源閒置，下雨天也不必特地外出領餐，更能兼顧申請者的隱私與自尊。
店家說明，申請方式相當簡單，只要透過外送平台下單後，在5分鐘內來電確認，並於電話中簡單說明目前狀況及是否有實際需求，即可領取免費餐點，外送費也由店家自行吸收，不會占用待用餐額度。
為避免資源遭到浪費，若下單後未在5分鐘內完成電話確認，店家將取消訂單，並回報平台列入黑名單。每人每周最多可申請2次，每次限領1份；若經確認為重大經濟困難，或家中多人有需求，也將視情況增加提供份數與次數。
老闆最後表示，目前「待用餐3.0」仍屬試辦階段，每日限量提供5份，未來將依實際執行情況再做調整。由於仍須兼顧店內正常營運，免費餐點將依當日備料供應，恕無法指定餐點內容。
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店家老闆日前在Threads分享，店內近期新增「0元待用餐點」服務，提供真正有需要的人免費領取。日前就收到一筆免費待用餐訂單，點餐民眾在備註欄詳細說明自己的處境，讓老闆和員工看完後相當動容，直說：「可以了啦，就算是騙人的，我也願意給他，很有誠意了。」
對方在訂單中表示，因為自己聲音沙啞幾乎無法說話，但仍會致電向店家說明，只是可能講得不太清楚。他接著提到，自己失業已經兩個月，好不容易找到新工作，卻又因感染流感，被老闆要求先回家休養，「只賺了兩天薪水又被強制休息，真的不得已點此餐點。」
全場被暖哭！老闆婉拒捐款 眾喊新台幣支持
貼文曝光後，大批網友留言表示感動，「有聽說外送平台很貴，你們還願意這樣做善事真心佩服，也感謝你們為這世界縫縫補補」、「是時候從台北殺下去用新台幣支持老闆了」、「這老闆滿分，除了滿分還是只有滿分」、「天使不一定有翅膀，但炸出來的豬排一定很好吃」、「你活該賺大錢。」
也有網友好奇，透過外送平台提供待用餐是否需要負擔不少成本。對此，老闆坦言，每個月平台費大約500元，「與其固定這樣給500，我才想到還可以善用在幫助別人的地方。」
老闆是PTT有名大善人！台南豪雨提供免費救災便當
也有網友認出，老闆已經低調行善10多年，是以善良出名的好人，「老闆默默行善十多年了，真的是好人」、「PTT上就已經很出名的好人，每次台南有小動物在路上受傷需要救援，老闆都會親自到現場協助和善後，也常常會看到老闆幫忙弱勢孩子組裝電腦，是值得大家支持的人」。
事實上，前陣子台南豪雨成災時，店家也曾發起「免費救災便當」行動，只要台南各行政區民眾因雨災影響、無法開伙煮飯，都可以主動聯繫店家領取餐點，希望在困難時刻提供即時協助。
「待用餐3.0」規則一次看！每日限量5單、需電話確認
而店家日前已在臉書公布「待用餐3.0」最新規範。老闆表示，選擇利用外送平台作為媒介，主要是希望照顧行動不便、住院治療、患病無法外出的民眾，同時擴大服務範圍，也方便里長、社工及老師協助轉介，避免待用餐資源閒置，下雨天也不必特地外出領餐，更能兼顧申請者的隱私與自尊。
店家說明，申請方式相當簡單，只要透過外送平台下單後，在5分鐘內來電確認，並於電話中簡單說明目前狀況及是否有實際需求，即可領取免費餐點，外送費也由店家自行吸收，不會占用待用餐額度。
老闆最後表示，目前「待用餐3.0」仍屬試辦階段，每日限量提供5份，未來將依實際執行情況再做調整。由於仍須兼顧店內正常營運，免費餐點將依當日備料供應，恕無法指定餐點內容。