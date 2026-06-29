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外送見「0元待用餐點」！背後藏店家超暖善舉

因為自己聲音沙啞幾乎無法說話，但仍會致電向店家說明，只是可能講得不太清楚。他接著提到，自己失業已經兩個月，好不容易找到新工作，卻又因感染流感，被老闆要求先回家休養，「只賺了兩天薪水又被強制休息，真的不得已點此餐點。」

▲位於台南的豬排店透過外送平台推出「0元愛心待用餐」，希望讓生活陷入困境的人也能安心吃上一餐，近日店家收到一筆訂單，內容曝光後隨即引起熱議。（圖／翻攝自Threads@upsoon_hung）

全場被暖哭！老闆婉拒捐款 眾喊新台幣支持

▲有網友認出豬排店老闆就是PTT出了名的善人，不僅會親自到現場救援路傷小動物，也經常投入公益活動。（圖／翻攝自臉書粉專「雙品香酥豬排」）

老闆是PTT有名大善人！台南豪雨提供免費救災便當

「老闆默默行善十多年了，真的是好人」、「PTT上就已經很出名的好人，每次台南有小動物在路上受傷需要救援，老闆都會親自到現場協助和善後，也常常會看到老闆幫忙弱勢孩子組裝電腦，是值得大家支持的人」。

「待用餐3.0」規則一次看！每日限量5單、需電話確認