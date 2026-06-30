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▲民進黨徵召苗栗縣議員陳品安競選苗栗縣長。（圖／記者朱永強攝）

苗栗縣長期被視為是「藍營鐵票區」，民進黨多年征戰未果，這次派出律師出身的苗栗縣議員陳品安，以清新、專業的形象對上組織雄厚的現任縣長鍾東錦。鍾東錦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，不吝於誇讚陳品安議員表現不錯、口條清楚，對通霄、苑裡熟悉度也夠，但「我覺得去跟對手比較，比較沒有意義啦，選舉就君子之爭，各自努力爭取縣民認同；我相信鄉親會做最好的選擇」。現年63歲的鍾東錦組織實力雄厚，曾任苗栗縣議長並擔任國民黨苗栗黨部主委，2022年角逐苗栗縣長時，因國民黨排黑條款無緣提名，憤而以無黨籍之姿在藍綠夾殺下入主縣府；而他的對手陳品安是現任苗栗縣議員，2018年擔任「苑裡反瘋車自救會」辯護律師，2022擔任民進黨苗栗縣長參選人徐定楨競總發言人，今年被民進黨徵召角逐縣長，總統賴清德誇她「年輕、專業又沒有負評」，而她也說尋求跨黨派聯盟合作，要讓苗栗開出民主花朵。鍾東錦接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，被問到對手陳品安主打清新、專業，要搶攻年輕票源，他直言「我會跟我自己比，不會受到對手是誰的影響」，更不吝於大讚陳品安在議會表現不錯、口條清楚，對通霄、苑裡的熟悉度也夠。不過鍾東錦也直言，自己從擔任議長第二年開始，就跟苗栗18鄉鎮的各鄉政市長、地方各級民意代表互動頻繁，苗栗縣是講人情味的縣份，熟悉度也要夠。他很喜歡找朋友聊天，幾乎每天的行程都會請朋友幫忙準備。「我去跟對手比較沒有意義啦」，鍾東錦說，選舉就是選君子之爭，各自努力爭取縣民認同，他會很努力、認真、戰戰兢兢，不管對手是誰都會更加努力，「我相信鄉親會做最好的選擇」。