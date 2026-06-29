我是廣告 請繼續往下閱讀

攀附政府單位非個案 勞動部也曾中招

奧林匹亞競賽也出現不實廣告？ 公平會今（29）日表示，台灣模擬教育協會舉辦2024年及2025年台灣經濟學奧林匹亞競賽，在競賽網站及簡章刊載「指導單位：教育部國民及學前教育署」，但教育部表示未同意列為指導單位，而該資訊足以影響交易決定服務內容為虛偽不實及引人錯誤，因此依違反《公平交易法》不實廣告規定，處5萬元罰鍰。台灣模擬教育協會辦理2024年及2025年台灣經濟學奧林匹亞競賽時，在競賽網站及簡章刊載教育部國教署為指導單位，但國教署澄清僅有提供經費補助，並未同意擔任前揭競賽指導單位，如欲列指導單位，須事前申請並獲正式書面同意，因此該廣告讓人誤認該競賽獲有政府機關指導辦理，具有較高之公信力。公平會發言人辛志中接受《NOWNEWS》採訪時表示，台灣模擬教育協會可能認為教育部有出資就屬於指導單位，但國教署已經出面澄清並非指導單位，就涉及到廣告不實。他也提到，過去也出現組織「攀附政府單位」來增加公信力，像是過去就有職業訓練機構自稱是由勞委會職訓局（勞動部勞動力發展署前身）依法管理，但後來發現也是屬於廣告不實。他表示，考量到該組織確實是有受到國教署補助，後續也在要求更正後就下架廣告，違法事項較為輕微，因此最終公平會決定處5萬元罰鍰。公平會呼籲，業者製刊廣告，應善盡真實表示原則，如未經政府機關同意，就不應使用政府機關名稱，以免造成消費者誤認，否則將因廣告不實而受罰。