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封閉式車室、方向盤操控的「駕艙機車」即將合法上路。交通部與內政部修正《道路交通安全規則》，新制6月30日生效，明確納管這類特殊三輪機車的駕照、行駛路權及停車規範。駕艙機車雖屬機車，實際操作方式接近汽車，須持小型車以上駕照才能駕駛，駕駛與乘客也都必須繫安全帶。駕艙機車配有封閉式車室、方向盤、腳踩油門及煞車踏板，部分車型還採手排系統。交通部參考日本制度後，決定以小型車駕照作為駕駛門檻，僅持一般機車駕照者不得騎乘；違者可處6000元至12000元罰鍰，無照駕駛則處18000元至36000元。路權部分，駕艙機車比照小型車管理，不必兩段式左轉，但仍不得行駛高速公路、快速公路及機車專用道。至於建國高架、環東大道等由地方政府管理的道路，是否開放通行，將由各縣市自行決定。違規時，則仍依機車相關規定裁罰。交通部表示，法規開放後，業者還須依《車輛型式安全審驗管理辦法》完成檢測、安全審驗並取得合格證明，才能向監理機關申請領牌。從審驗到正式掛牌，預估還要3至6個月。後續檢驗規範將比照小型車，包含新車登記檢驗、定期檢驗及隔熱紙等要求。若車輛尚未完成相關程序，即使新制已上路，也不能直接掛牌行駛。停車安排則出現雙北不同做法。台北市認定駕艙機車車長約2.47公尺、寬約0.91公尺，尺寸已接近小型汽車，未來僅能停放小型車停車格，不得占用一般機車格。新北市則自7月1日起開放三輪以上機車停放路邊機車格、小型車格及大型重機專用格，只要車身未超出格線即可。不過，停在收費機車格將按機車費率2倍計費；停入汽車格則依汽車停車費率收費。