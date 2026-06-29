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▲兆泌體科技是由台大生技學系教授李昆達博士（中）、林建達博士（左）親自主導研發。（圖／品牌提供）

金禾康健康科技有限公司於昨日(6/29)於台北市晶華酒店正式宣布，旗下全新品牌系列——「威瑪舒培兆泌體系列」即日起面向全台消費者推出。本系列產品以突破性的「植物囊泡兆泌體」科技為核心，由國立臺灣大學生化科技學系 李昆達博士親自主導研發，並由享譽國際的威瑪舒培大廠嚴格監製，為台灣消費者帶來精準修復、全齡適用的新世代保健選擇。現代保健科學已進入「精準細胞溝通」時代。威瑪舒培兆泌體系列採用上兆數量級之植物囊泡兆泌體（Plant-Derived Extracellular Vesicles 簡稱PevS）技術，有別於傳統保健食品以補充營養素為主的思路，改以精準傳遞生物活性訊號為目標，協助人體細胞進行更有效率的修復與防禦，從根本提升自我健康維持力。李昆達博士表示：「兆泌體研究是近年全球細胞生物學最受矚目的前沿領域之一。透過植物囊泡的天然包覆技術，我們得以讓珍貴的活性物質更穩定、更有效地抵達標靶細胞，真正實現精準保健的目標。威瑪舒培兆泌體系列是我們將實驗室成果轉化為日常保健應用的重要里程碑。」本系列產品全程由威瑪舒培大廠監製，從原料篩選、配方研發、製程控管到最終品質驗證，均依循國際大廠標準嚴格執行。金禾康健康科技秉持「科技創新、健康共享」的核心理念，透過大廠等級的製造規範，確保每一瓶產品的穩定性與安全性，讓消費者以保健食品的形式，享受到媲美醫療級別的品質保證。金禾康健康科技此次特別邀請知名藝人暨健康大使 徐乃麟，擔任威瑪舒培兆泌體系列旗艦產品——「威瑪舒培循利寧芯泌體」之首席代言人。徐乃麟長期以積極樂觀的生活態度活躍於演藝圈，深受各年齡層消費者喜愛與信賴，其本身對健康生活的重視與實踐，與威瑪舒培兆泌體系列「全齡健康、精準守護」的品牌精神高度契合。徐乃麟表示：「我一直相信，預防勝於治療，是最聰明的健康投資。威瑪舒培循利寧芯泌體結合了頂尖的科研實力與嚴謹的大廠品質，讓我非常有信心為它代言。希望透過我的推廣，能讓更多人重視日常保健，把健康的主動權握在自己手裡。」金禾康健康科技此次推出威瑪舒培兆泌體系列，不僅是一次產品上市，更是一項推動「預防醫學普及化」的社會行動。公司希望透過媒體夥伴的專業報導，將精準修復、兆泌體科技等新興健康知識，以淺顯易懂的方式傳遞給廣大消費者，協助不同年齡層的民眾建立正確的保健觀念，共同邁向健康、活力、幸福的全齡健康新生活。