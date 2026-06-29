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立法院院會上週五藍白兩黨擋下行政院提出的2100億元國防自主無人載具採購特別條例草案。對此，國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，執政黨的版本雖然急著要錢，但條文總共才七條，內容更存在許多盲點。他直言，既然名為採購卻完全沒有寫清楚要跟誰買、採購標準是什麼、又該由誰認證，到底是要跟美國直接採購、還是拿美國品牌授權在台製造，法案中完全看不到配套與產業發展的具體方向。黃健豪指出，在野黨絕對支持無人機產業的實質發展，包含落實招商引資以及與國際友人進行廠區交流，這都是基層日常在做的事。然而，真正要支持產業，並不是直接丟出一個龐大數字就要全民支付，而是需要政策解封、土地取得和稅務法規等全方位配套。他以台中為例，執政黨實務上把無人機園區設在嘉義，卻拿台中的產業發展當成談判條件，甚至壓縮台中的試飛空域，他曾為此在總質詢與行政院長當面對話，時至今日中央依舊拿不出具體的解決方案。為打破政院版一次性採購且難以監督的僵局，國民黨團總召傅崐萁已表明本週將推出藍營黨版條例，預計將預算規模提升至2400億元，並回歸年度公務預算，分6年、每年約400億元編列。據悉，藍營版本共有24條條文，將無人機明確區分為軍用與民用，更納入租稅減免等多項實質獎勵措施，希望能將這筆龐大預算專責用於打造台灣本土的無人載具研發、生產與製造基地，落實真正的國防產業自主化。