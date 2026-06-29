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水利署中區水資源分署轄管的湖山水庫，受近日幾波降雨挹注，已於今（29）日 18時 水位回升至滿水位標高211.5公尺，蓄水率100%，由於湖山水庫是採無閘門溢流設計，水庫蓄水超過滿水位時，即會從溢流堰自然溢流，提醒民眾切勿冒險進入水庫下游的梅林溪。中水分署表示，已依水庫運用要點，於溢流前播放警報及通知相關單位，呼籲民眾及下游居民切勿冒險進入水庫下游梅林溪，並提高警覺遠離河川區域，以策安全。中水分署說明，今年上半年因冬雨及春雨不佳，湖山水庫蓄水於5月中旬一度降至1,287萬噸，蓄水率25.6%，經加強水源調配、節水操作及把握近期降雨加強引水，全力將清水溪水源引水至湖山水庫蓄存，於上半年最後一天達成水庫滿庫。湖山水庫有效蓄水量為5,040萬噸，有助水資源穩定供水，及確保雲林公共用水至9月底前供水無虞。