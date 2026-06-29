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▲行李藏金屬盒開箱驚見777顆鸚鵡蛋（圖／截自香港海關）

▲目前公認全球最昂貴的鸚鵡品種，首推「棕櫚鳳頭鸚鵡」（圖／截自聖地亞哥動物園官網）

香港海關6月27日在機場截獲777顆懷疑屬瀕危物種的鳥蛋，市值估計高達港幣1,090萬元，平均每顆鳥蛋價值約1.4萬港元（約新台幣6.3萬元）。然而，若以黑市流通的頂級稀有鸚鵡蛋計算，實際價格可能遠不止於此。鸚鵡蛋之所以在黑市炙手可熱，原因環環相扣：首先是繁殖難度極高。部分珍稀鸚鵡品種每隔數年才產一顆蛋，且需要全程人工監控才能確保雛鳥存活，飼育者往往徹夜不眠照護，耗費大量心力。其次是法律管制嚴格。大多數珍稀鸚鵡被列入CITES（瀕危野生動植物種國際貿易公約）附錄一或附錄二，合法取得需要繁瑣的文件申請與高昂費用，驅使非法交易盛行。第三是物以稀為貴的市場邏輯。特殊色彩突變品種更是身價暴漲，同品種的稀有色變體，價格往往是普通個體的十倍以上。此外，走私鳥蛋比走私成鳥更難被偵測，金屬盒可阻隔X光穿透，加上蛋體積小、易隱藏，成為走私集團偏好的手法。目前公認全球最昂貴的鸚鵡品種，首推「棕櫚鳳頭鸚鵡」（Black Palm Cockatoo），又稱黑棕櫚鸚鵡，原產於澳洲昆士蘭北端及新幾內亞，以漆黑羽毛、巨大羽冠及鮮紅臉頰著稱，甚至會使用樹枝敲打樹幹來溝通，被視為鸚鵡界智慧最高的物種之一。由於繁殖率極低、數量稀少，合法個體售價可高達數萬美元，約合新台幣數百萬元。緊追其後的是「紫藍金剛鸚鵡」（Hyacinth Macaw），為全球最大的飛行鸚鵡品種，體長可達一公尺，通體寶藍色羽毛極為耀眼。由於棲地喪失與非法捕獵，已被IUCN列為「易危」物種，目前被列為保護物種，在許多國家擁有或交易均屬違法，黑市價格同樣動輒數萬美元。若以走私鳥蛋估算，一顆稀有品種的鸚鵡蛋在黑市流通價格可達數千至數萬美元不等，此次777顆的規模，實際市場價值可能遠超官方估計的港幣1,090萬元。香港海關強調，依據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口或持有瀕危物種，一經定罪最高可被判罰款1,000萬港元及監禁10年，所有涉案物品亦將全數充公。此案已移交漁護署跟進，涉案27歲中國籍男子已遭逮捕。