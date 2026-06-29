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美國記憶體大廠美光代理商、板卡廠青雲今（29）日爆出檢調單位到公司進行搜索調查，青雲今強調，公司營運一切正常，對公司財務、業務無重大影響，而市場也推測，搜索應是與其美系客戶出貨踩到美方政策禁令有關。青雲今日發布重訊表示，公司全力配合檢調單位調查，目前營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。外媒報導指出，青雲美系客戶先前因向特定亞洲國家出貨輝達先進AI晶片，踩到美國政府政策紅線，進而引發美方調查，美方在今年3月19日將該美系企業的共同創辦人、台灣區業務經理、承包業者加以起訴。台灣檢方上月開始懷疑涉案三人先將含有輝達AI晶片的伺服器自基隆輸出日本，最後抵達香港，而香港是相關硬體最終運往中國的轉運站，至少成功走私一批輝達AI晶片至中國，檢方正在向上清查關係鏈。據了解，青雲是美光（Micron）及旗下品牌 Crucial 的記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）代理商，近年公司積極轉型，除既有代理業務外，也切入AI伺服器系統整合及工業電腦領域，布局邊緣AI與實體AI市場。