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歌手曹格今（29）日在中國合肥舉辦演唱會，演出過程難免大汗淋漓，因此他就拿起了現場準備的毛巾擦汗，沒想到擦一擦卻開始往兩邊腋下摩擦，接著把毛巾「咻～」一下的拋進觀眾席，超有畫面影片曝光後，讓許多網友直呼「有夠噁心！」演唱會中藝人將擦過汗的毛巾丟下台，其實並不是一件少見的事，不過通常只僅限於「輕輕擦過臉上汗水」的毛巾，曹格在演唱會中，毛巾可不只用來擦臉，還刻意地抹了兩下腋下，接著他才蓄力，大手一揮把毛巾給拋出去。從現場影片可見，毛巾丟出後現場粉絲瞬間嚇得尖叫，深怕自己成為那條毛巾的天選之人，雖然還是有部分粉絲想要獲得這份偶像的愛，不過多數人還是發出了怕得要死的喊叫聲。曹格丟腋下毛巾的影片在社群曝光後，瞬間掀起許多討論，「碰到這塊毛巾的人回家後發燒了半個月」、「這下面是慘叫吧」、「演唱會投放生化武器」、「感覺眼睛已圓寂」、「口味有點太重了」、「我剛吃完飯就刷到這個真是造孽。」