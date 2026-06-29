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國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，回台後仍爭議不斷。媒體人黃光芹在廣播節目《中午來開匯》中，與國民黨文傳會主委陳以信激烈辯論，綠營質疑鄭麗文牛皮吹破、根本沒見到共和黨參議員戴恩斯本人，陳以信多次以「這是片面資訊」、「臉書寫得很清楚」避答，引發黃光芹不滿。黃光芹在直言：「如果每個議題你不想回答，我覺得我們可以取消今天的訪問！」兩人火藥味十足。陳以信極力強調，外交工作分為走廣與走深，鄭麗文此行屬於與軍事、情報等委員會首長深入對談的走深路線，甚至反嗆民進黨「賴清德總統上任兩年，還沒有辦法過境美國本土，到底美國高層在懷疑什麼？」但黃光芹質疑，既然要強調走深，就必須把會面成果秀出來，追問鄭麗文到底有沒有見到參議員戴安斯本人，陳以信則回應「在當時的臉書當中就已經寫得相當清楚」讓黃光芹當場忍不住反嗆：「我們節目不是鄭麗文臉書，需要文傳會主委回答問題，不是大家去看臉書！」黃光芹不斷逼問，陳以信堅稱鄭麗文此行在智庫、僑界及媒體上取得重大突破。他強調，鄭麗文在美國主流英文媒體上的曝光與受關注程度是前所未見的，甚至超越過去總統過境或主席訪問的規格。而陳以信堅稱「效應後面會發揮出來」，黃光芹則質疑媒體效應是否流於空談。文傳會主委與主持人唇槍舌戰，讓鄭麗文的訪美外交行再度成為焦點。