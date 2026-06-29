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SUPER JUNIOR東海昨日在香港舉行個人演唱會《ALIVE》，沒想到演出途中突發腰痛，難忍疼痛的他當場跪在台上，臉上表情超痛苦，讓粉絲超級擔心，為此他今（29）日稍早發布廣東話中文手寫信，表示自己對於不能讓粉絲好好享受現場一事感到很心痛，為此向到場的粉絲道歉。昨晚演出進行到歌曲〈HELP〉時，東海突然腰痛發作，當場跪倒在舞台上，多次試圖起身卻力不從心，臉上表情明顯痛苦，之後更一度掩面癱倒在舞台上長達約2分鐘，讓現場粉絲超級緊張，身體狀況好些之後，他坐在椅子上向在場粉絲致歉，坦言自己飽受椎間盤突出所苦，哽咽說：「你們把這麼寶貴的時間留給我，卻被我搞砸了。」今日東海上傳手寫信向粉絲道歉，並以廣東話親自表達心聲，他寫道：「大家好，我係（是）東海。」坦言原本希望帶來一場快樂又幸福的演唱會，但因自身身體狀況影響，未能做到承諾，感到非常抱歉與難過。東海提到，這次演唱會是自己用心準備的作品，本想藉此回報粉絲一直以來的支持，但因為沒有好好照顧身體而影響表現，讓他非常自責；他進一步寫道，粉絲遠道而來支持，且付出時間與心意，自己卻不能帶來絕佳狀態，因此感到相當心痛。東海向粉絲承諾回到韓國後，會立刻接受治療、好好調養身體，強調未來會以最佳狀態回到舞台，最後他再次向粉絲道歉，並深情表示：「我愛你。」